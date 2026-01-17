O munícipe mais atento percebeu, nos últimos dias, uma aproximação da vereadora Quézia de Lucca (PL) com o prefeito Gustavo Martinelli (União) e o secretariado municipal. Oposição declarada ao Governo no último ano, a parlamentar tem registrado encontros no gabinete e agendas conjuntas com os secretários em suas redes sociais. Quinta-feira (15), durante os cumprimentos aos vereadores na cerimônia de abertura da 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, Martinelli disse: “Vereadora Quézia de Lucca, obrigado pela presença, seja bem-vinda à nossa base de sustentação da Câmara Municipal”. Ela agora faz parte da base governista, assim como toda a bancada do PL. Procurada nesta sexta-feira (16), a vereadora não retornou até o fechamento da edição.
Oposição mantida
O presidente do PL em Jundiaí, Adilson Rosa, afirmou entender o movimento realizado pela vereadora Quézia de Lucca, ao se unir à base do prefeito Gustavo Martinelli (União). Adilson afirmou respeitar o posicionamento da vereadora e de toda a bancada do PL na Câmara, mas ressaltou que o partido segue na oposição. “Reafirmamos que o PL, enquanto partido político, administrou a cidade de Jundiaí, com o mandato do prefeito Luiz Fernando, teremos candidatos a deputados nas próximas eleições, somos um partido de oposição ao atual governo e temos um projeto bem definido para a cidade e a população”, afirmou.
Barba branca
Na cerimônia de abertura da 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, na última quinta-feira (15), o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, mencionou, durante sua audiodescrição, que possuía fios brancos na barba e no cabelo. O mandatário, em tom de brincadeira, atribuiu o fato ao trabalho que os vereadores dão diariamente com as demandas de gabinete, além do vice-prefeito. O momento descontraído arrancou risadas dos presentes.
Valor abaixo
Durante cerimônia pelos 90 anos do salário mínimo no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (16), que o valor atual é insuficiente. Segundo ele, o ato não tem como objetivo exaltar o montante pago hoje aos trabalhadores. Lula destacou que o salário mínimo no país ainda é muito baixo. O presidente ressaltou que a homenagem se refere à criação do salário mínimo em 1936. Para ele, a medida representou um avanço ao garantir direitos básicos aos trabalhadores. O novo salário mínimo, no valor de R$ 1.621, passou a valer a partir de 1º de janeiro deste ano.
Inverteu a ordem
A transação imobiliária usada pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL) para explicar os R$ 430 mil apreendidos em sua casa, em Brasília, só foi registrada em cartório quase duas semanas após a ação da Polícia Federal. A escritura da venda do imóvel em Ituiutaba (MG) foi assinada em 30 de dezembro. O registro ocorreu 11 dias depois da apreensão do dinheiro, realizada em 19 de dezembro. Sóstenes afirma que o valor em espécie tem origem na venda do imóvel.