O munícipe mais atento percebeu, nos últimos dias, uma aproximação da vereadora Quézia de Lucca (PL) com o prefeito Gustavo Martinelli (União) e o secretariado municipal. Oposição declarada ao Governo no último ano, a parlamentar tem registrado encontros no gabinete e agendas conjuntas com os secretários em suas redes sociais. Quinta-feira (15), durante os cumprimentos aos vereadores na cerimônia de abertura da 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, Martinelli disse: “Vereadora Quézia de Lucca, obrigado pela presença, seja bem-vinda à nossa base de sustentação da Câmara Municipal”. Ela agora faz parte da base governista, assim como toda a bancada do PL. Procurada nesta sexta-feira (16), a vereadora não retornou até o fechamento da edição.

Oposição mantida

O presidente do PL em Jundiaí, Adilson Rosa, afirmou entender o movimento realizado pela vereadora Quézia de Lucca, ao se unir à base do prefeito Gustavo Martinelli (União). Adilson afirmou respeitar o posicionamento da vereadora e de toda a bancada do PL na Câmara, mas ressaltou que o partido segue na oposição. “Reafirmamos que o PL, enquanto partido político, administrou a cidade de Jundiaí, com o mandato do prefeito Luiz Fernando, teremos candidatos a deputados nas próximas eleições, somos um partido de oposição ao atual governo e temos um projeto bem definido para a cidade e a população”, afirmou.