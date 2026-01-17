O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fortaleceu a sua aproximação com Jundiaí e cidades da região nos últimos meses. O movimento foi demonstrado na quinta-feira (15), durante a cerimônia de abertura da 41ª Festa da Uva e da 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, quando Kassab esteve no município representando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na ocasião, Kassab elogiou a tradicional festa e destacou a importância econômica da cidade para o Estado. “Que Jundiaí possa continuar ofertando a todos, por muitos e muitos anos, essa festa que faz tão bem ao povo paulista. São Paulo é a locomotiva do Brasil e Jundiaí tem grande participação por toda a sua riqueza gerada”, afirmou.

A presença constante do líder do PSD na região ocorre principalmente após a filiação do vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, ao partido. Em eventos recentes, Kassab chegou a declarar que vê em Benassi o melhor quadro do PSD na região, ressaltando sua capacidade de gestão e fazendo comparações com o governador do Paraná, Ratinho Jr.