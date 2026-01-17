O secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fortaleceu a sua aproximação com Jundiaí e cidades da região nos últimos meses. O movimento foi demonstrado na quinta-feira (15), durante a cerimônia de abertura da 41ª Festa da Uva e da 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, quando Kassab esteve no município representando o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Na ocasião, Kassab elogiou a tradicional festa e destacou a importância econômica da cidade para o Estado. “Que Jundiaí possa continuar ofertando a todos, por muitos e muitos anos, essa festa que faz tão bem ao povo paulista. São Paulo é a locomotiva do Brasil e Jundiaí tem grande participação por toda a sua riqueza gerada”, afirmou.
A presença constante do líder do PSD na região ocorre principalmente após a filiação do vice-prefeito de Jundiaí, Ricardo Benassi, ao partido. Em eventos recentes, Kassab chegou a declarar que vê em Benassi o melhor quadro do PSD na região, ressaltando sua capacidade de gestão e fazendo comparações com o governador do Paraná, Ratinho Jr.
Benassi afirmou que a visita de Kassab reforça o peso de Jundiaí no cenário político. “A vinda do secretário de Governo e presidente nacional do PSD só reforça a importância do nosso município no cenário estadual e nacional, o que é excelente para a região”, disse.
O vereador Daniel Lemos (PSD) também destacou a relevância da aproximação. “Kassab é uma das maiores lideranças políticas do país, e essa relação é muito importante para Jundiaí, principalmente para viabilizar investimentos em um cenário em que não temos representantes eleitos na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa”, afirmou.
Faouaz Taha, também vereador pelo PSD, afirmou que Kassab é uma liderança não somente por sua posição no governo estadual, mas também por sua habilidade partidária em todo o país. “Certamente isso fortalece as relações da nossa cidade e região e reforça nosso potencial para receber investimentos que valorizem a nossa vocação no turismo e economia”, opinou. A vereadora Carla Basílio (PSD), foi procurada, mas não retornou até o fechamento da edição.
Durante a cerimônia da Festa da Uva, Kassab também recebeu elogios públicos do prefeito Gustavo Martinelli e do presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira, que destacaram sua capacidade de articulação política. Edicarlos chegou a se referir a Kassab como um verdadeiro “mentor”.
Eleições
Nos bastidores políticos, a aproximação ganha ainda mais força por se tratar de um ano eleitoral. Embora ainda não haja confirmação oficial, é considerada forte a possibilidade de Ricardo Benassi disputar uma vaga como deputado federal, em uma possível dobradinha com o ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan (PSD), que já se declarou pré-candidato a deputado estadual.
Sobre o tema, Benassi afirmou que ainda estuda o melhor caminho. “Neste momento, estou avaliando uma eventual pré-candidatura, seja para federal ou estadual, consultando as bases e minha família. Minha prioridade hoje é seguir contribuindo com a cidade como vice-prefeito”, declarou. Em caso de saída para deputado estadual, a dobradinha com Danilo Joan não acontecerá.