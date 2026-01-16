Seguindo uma tendência cotidiana da população, as campanhas eleitorais estão ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais. As normas que regulamentam a propaganda eleitoral na internet foram aplicadas nas Eleições de 2024 e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devem orientar também os pleitos seguintes, como o de 2026, enquanto não houver nova resolução que altere esses pontos. De acordo com a legislação, a propaganda eleitoral propriamente dita só é permitida a partir de 16 de agosto do ano eleitoral, o que delimita o início oficial da campanha nas redes sociais.

A resolução do TSE autoriza a veiculação de propaganda eleitoral em blogs, sites e perfis de redes sociais de candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que os endereços sejam informados previamente à Justiça Eleitoral e estejam hospedados, direta ou indiretamente, em provedor estabelecido no Brasil.

O porta-voz da Rede Sustentabilidade em Jundiaí, Felipe Pinheiro, diz que planeja uma forte presença da campanha a deputado federal no digital. “Além de ser uma responsabilidade socioambiental, pois iremos emitir a menor quantidade possível de papel, as redes sociais são importantes para que a gente divulgue a mensagem além do nosso espaço territorial e impacte pessoas que tenham a mesma visão que nós em outros lugares”, explica.