O rondoniense formado no Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) da Prefeitura de Jundiaí, Cristian Ribera conquistou sua primeira medalha do ano ao vencer a prova dos 10km (Mass Start) pela classe LW11 (atletas que competem sentados em sit-ski e utilizam bastões), na manhã desta quinta-feira (15) em Finsterau, na Alemanha, pela segunda etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country.

O brasileiro garantiu o ouro com o tempo de 29min15s4, seguido pelo chinês Zhongwu Mao, que marcou 29min17s9, e pelo russo Ivan Golubkov, terceiro colocado com 29min27s2.

“A prova foi muito boa. Eu me senti bem e confiante de que hoje teria melhores chances. A pista estava em ótimas condições, os esquis responderam muito bem e o trabalho do staff foi fundamental. Controlei o ritmo nas primeiras voltas e consegui aumentar a intensidade no fim para manter a diferença. Foi difícil, mas consegui me superar e garantir esse ouro”, afirmou Cristian.