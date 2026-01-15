O rondoniense formado no Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama) da Prefeitura de Jundiaí, Cristian Ribera conquistou sua primeira medalha do ano ao vencer a prova dos 10km (Mass Start) pela classe LW11 (atletas que competem sentados em sit-ski e utilizam bastões), na manhã desta quinta-feira (15) em Finsterau, na Alemanha, pela segunda etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country.
O brasileiro garantiu o ouro com o tempo de 29min15s4, seguido pelo chinês Zhongwu Mao, que marcou 29min17s9, e pelo russo Ivan Golubkov, terceiro colocado com 29min27s2.
“A prova foi muito boa. Eu me senti bem e confiante de que hoje teria melhores chances. A pista estava em ótimas condições, os esquis responderam muito bem e o trabalho do staff foi fundamental. Controlei o ritmo nas primeiras voltas e consegui aumentar a intensidade no fim para manter a diferença. Foi difícil, mas consegui me superar e garantir esse ouro”, afirmou Cristian.
A conquista veio um dia após a estreia de Cristian na competição. Na quarta-feira (14) o atleta terminou a prova dos 10km na quarta colocação, com o tempo de 26min07s70, em disputa com largada intervalada, com diferença de 30 segundos entre os demais competidores.
A programação da etapa segue no fim de semana, com as provas de sprint de 1km e revezamento, previstas para sábado e domingo, respectivamente.
O ATLETA
Cristian Westemaier Ribera, de 24 anos, faz parte do Peama desde os 4 anos de idade e será um dos principais nomes delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.
Natural de Cerejeiras-RO, Cristian nasceu com artrogripose, uma doença congênita das articulações das extremidades. Ele se mudou para Jundiaí ainda criança, em busca de tratamento, e conheceu o Peama, onde passou a praticar esportes por influência da família.
Começou no alto rendimento aos 15 anos, quando foi o atleta mais jovem a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno PyeongChang, em 2018. Já passou por 21 cirurgias para a correção das pernas. Hoje, além do esqui cross-country, também faz natação, atletismo e anda de skate.
Apesar de ser um atleta “da neve”, Cristian treina no asfalto, seja nas ruas do Varjão ou na pista de atletismo do Bolão, e vive o melhor momento da carreira. Na última temporada, subiu ao pódio em todas as provas individuais que disputou, levou o Globo de Cristal de campeão da temporada e é o atual campeão mundial, se tornando o primeiro brasileiro a garantir esse título.
Essa será sua terceira participação em paralimpíadas de inverno. Cristian competiu em 2018, na Coreia do Sul, e em 2022, na China. Em 2026, vai em busca do tão sonhado pódio.