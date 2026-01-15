Marido e esposa se agrediram na tarde desta quarta-feira, na residência do casal, na Vila Maringá, em Jundiaí, e ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes pela Polícia Militar. A mulher solicitou medida protetiva de urgência contra o companheiro.

A PM foi acionada pela mulher, que relatou ter ocorrido uma discussão seguida de agressões mútuas. Segundo ela, após a briga, o marido saiu de casa levando seu telefone celular.

Enquanto conduziam a mulher até a delegacia para o registro da ocorrência, os policiais se depararam com o marido.