Jundiaí encerrou o ano de 2025 com 327.491 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitorado do município é majoritariamente feminino, com 53% de mulheres, e apresenta um perfil equilibrado também no estado civil: 46% são solteiros e 44% casados. A faixa etária mais representativa está entre 40 e 44 anos, com 35.535 eleitores, seguida pelo grupo de 45 a 49 anos, que soma 33.599 pessoas.
No recorte educacional, 34,57% dos eleitores concluíram o ensino médio, enquanto, no aspecto racial, 66,36% se declaram brancos, 25,76% pardos e 6,98% pretos. Em relação à identidade de gênero, 89,33% do eleitorado se identifica como cisgênero.
Para o professor e analista político Oswaldo Fernandes, que tem mais de 40 anos de experiência na coordenação de campanhas eleitorais e é presidente honorário do PSB local, Jundiaí reflete uma tendência nacional. “É um eleitor moderado, de centro, que pode variar um pouco para centro-esquerda ou centro-direita, mas não está nos extremos”, avalia. Segundo ele, esse perfil exige que os candidatos dialoguem com diferentes segmentos da sociedade. “Só se elege quem tem votos em todas as camadas”, ressalta.
Oswaldo destaca ainda que, embora o debate político nacional seja marcado pela polarização, o voto do jundiaiense tende a ser menos ideológico. “A maioria dos eleitores aposta mais na pessoa do que na ideologia ou no partido. Inclusive quem vota em Lula ou Bolsonaro muitas vezes é de centro e decide o voto por identificação pessoal e, principalmente, pelas propostas econômicas e para a saúde”, afirma.
Já o mestre em História e cientista social André Ramos Ielo enxerga um viés um pouco mais conservador no comportamento eleitoral da cidade. Para ele, há uma inclinação à direita, perceptível pela composição da Câmara Municipal e pelos resultados das últimas eleições majoritárias. Ainda assim, ressalta que esse conservadorismo não é radical, mas ligado à estabilidade.
“Jundiaí é uma cidade pacata, apesar de moderna. A população preza pela tranquilidade e candidatos que propõem mudanças muito drásticas tendem a ter dificuldade”, analisa. “O eleitor jundiaiense valoriza a continuidade de políticas públicas, melhorias graduais na qualidade de vida, investimentos em cultura e esporte e a manutenção do que vem funcionando”, completa.
Mais números
Outras faixas etárias também têm peso significativo no eleitorado jundiaiense. Entre 30 e 39 anos, são 59.508 eleitores, sendo 27.337 com até 34 anos e 32.171 a partir dos 35. Já o grupo entre 50 e 59 anos soma 55.285 pessoas, divididas entre 28.793 eleitores de até 54 anos e 26.492 com 55 anos ou mais. Nas idades em que o voto não é obrigatório, o município registra 156 eleitores de 16 anos e 657 de 17 anos. Acima dos 70 anos, o total chega a 40.096 eleitores.