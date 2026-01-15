Jundiaí encerrou o ano de 2025 com 327.491 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitorado do município é majoritariamente feminino, com 53% de mulheres, e apresenta um perfil equilibrado também no estado civil: 46% são solteiros e 44% casados. A faixa etária mais representativa está entre 40 e 44 anos, com 35.535 eleitores, seguida pelo grupo de 45 a 49 anos, que soma 33.599 pessoas.

No recorte educacional, 34,57% dos eleitores concluíram o ensino médio, enquanto, no aspecto racial, 66,36% se declaram brancos, 25,76% pardos e 6,98% pretos. Em relação à identidade de gênero, 89,33% do eleitorado se identifica como cisgênero.

Para o professor e analista político Oswaldo Fernandes, que tem mais de 40 anos de experiência na coordenação de campanhas eleitorais e é presidente honorário do PSB local, Jundiaí reflete uma tendência nacional. “É um eleitor moderado, de centro, que pode variar um pouco para centro-esquerda ou centro-direita, mas não está nos extremos”, avalia. Segundo ele, esse perfil exige que os candidatos dialoguem com diferentes segmentos da sociedade. “Só se elege quem tem votos em todas as camadas”, ressalta.