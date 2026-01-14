15 de janeiro de 2026
MOTOCROSS

Jundiaí vai receber uma etapa do Arena Cross Brasil 2026 em junho

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Jundiaí será sede da segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026
Jundiaí será sede da segunda etapa do Arena Cross Brasil 2026

Amantes do motociclismo vão poder acompanhar de perto uma prova de motocross em Jundiaí. A prefeitura confirmou que a cidade será palco da segunda etapa da edição 2026 do Arena Cross Brasil, um dos maiores campeonatos de motocross da América Latina. A prova está marcada para o mês de junho e deve reunir cerca de 80 pilotos, incluindo competidores internacionais, além de atrair mais de 6 mil pessoas ao local.

O prefeito Gustavo Martinelli recebeu o organizador do evento, Carlos Alberto Romagnolli, e o vereador Cristiano Lopes, pentacampeão brasileiro de motocross, para alinhar os detalhes da edição deste ano. A estrutura será montada na avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal. A realização é através de Parceria Público-Privada (PPP).

LEIA MAIS:

“O Arena Cross reúne grandes pilotos do Brasil e convidados internacionais, além de revelar novos talentos. É um evento realizado por meio de parceria público-privada, sem uso de recursos públicos, no qual a prefeitura contribui com o espaço e a infraestrutura básica. Além disso, movimenta o comércio local, o setor de serviços, o turismo e projeta o nome de Jundiaí em âmbito nacional”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Palco de novos talentos

Jundiaí tem histórico reconhecido na formação e revelação de atletas do motociclismo. O brasileiro Diogo Moreira foi revelado em uma etapa do Arena Cross realizada na cidade e conquistou o Campeonato Mundial da Moto2 em 2025, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer um campeonato mundial de motovelocidade.

“Trazer o Arena Cross para Jundiaí é uma oportunidade de aproximar os jovens do esporte. Os pilotos são referências internacionais e inspiram nossas crianças e adolescentes. O papel do poder público é ser facilitador, garantir acesso às modalidades esportivas, e Jundiaí sempre foi um celeiro de atletas”, afirmou Cristiano Lopes.

Ação social

O Arena Cross também tem caráter beneficente. A entrada para acompanhar as provas no setor da arquibancada ocorre por meio de ingresso social, com a destinação do que for arrecadado ao Fundo Social de Solidariedade (Funss). Ainda estão previstas ações com 200 alunos da rede municipal, incluindo visitas aos boxes e bate-papo com os pilotos.

“Jundiaí é uma das cidades mais tradicionais do Arena Cross. Os ingressos se esgotam rapidamente e o público sempre prestigia. O evento terá transmissão pelo canal SportTV e uma estrutura completa. É um evento que movimenta milhares de pessoas”, explicou Carlos Alberto Romagnolli.

