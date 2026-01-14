O prefeito Gustavo Martinelli recebeu o organizador do evento, Carlos Alberto Romagnolli, e o vereador Cristiano Lopes, pentacampeão brasileiro de motocross, para alinhar os detalhes da edição deste ano. A estrutura será montada na avenida Alexandre Ludke, ao lado do Paço Municipal. A realização é através de Parceria Público-Privada (PPP).

Amantes do motociclismo vão poder acompanhar de perto uma prova de motocross em Jundiaí. A prefeitura confirmou que a cidade será palco da segunda etapa da edição 2026 do Arena Cross Brasil, um dos maiores campeonatos de motocross da América Latina. A prova está marcada para o mês de junho e deve reunir cerca de 80 pilotos, incluindo competidores internacionais, além de atrair mais de 6 mil pessoas ao local.

“O Arena Cross reúne grandes pilotos do Brasil e convidados internacionais, além de revelar novos talentos. É um evento realizado por meio de parceria público-privada, sem uso de recursos públicos, no qual a prefeitura contribui com o espaço e a infraestrutura básica. Além disso, movimenta o comércio local, o setor de serviços, o turismo e projeta o nome de Jundiaí em âmbito nacional”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Palco de novos talentos

Jundiaí tem histórico reconhecido na formação e revelação de atletas do motociclismo. O brasileiro Diogo Moreira foi revelado em uma etapa do Arena Cross realizada na cidade e conquistou o Campeonato Mundial da Moto2 em 2025, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer um campeonato mundial de motovelocidade.

“Trazer o Arena Cross para Jundiaí é uma oportunidade de aproximar os jovens do esporte. Os pilotos são referências internacionais e inspiram nossas crianças e adolescentes. O papel do poder público é ser facilitador, garantir acesso às modalidades esportivas, e Jundiaí sempre foi um celeiro de atletas”, afirmou Cristiano Lopes.