O Paulista anunciou a contratação do lateral-esquerdo Isac Oliveira, de 25 anos, como novo reforço para essa temporada. O jogador é formado nas categorias de base da Ponte Preta, e acumula passagens por Noroeste e Catanduva.
Isac já está treinando com o restante do elenco e à disposição da comissão técnica para a estreia do Tricolor, no dia 23 de janeiro (sexta-feira), às 20h, contra a Itapirense, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela primeira rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.
SOBRE O ATLETA
Isac iniciou sua carreira no XV de Jaú, em 2016, atuando no sub-17 da equipe. No ano seguinte, foi para a Ponte Preta atuar na mesma categoria, onde ficou até 2020, passando também pelas categorias sub-20, sub-19 e sub-23, onde disputou 29 jogos e marcou um gol.
Já na carreira profissional, Isac jogou no Noroeste em 2021 e, de 2022 a 2025 defendeu a camisa do Catanduva, disputando 35 jogos e marcando um gol.
ELENCO COMPLETO
Isac se une aos outros 23 atletas que completam o elenco do Galo para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. São eles:
Goleiros: Lee, Raílson, Bruno Carcaioli e Caio Lorenti;
Zagueiros: Gabriel Reis, Zé Mendes, Maykon, Mateus Henrique e Rafael Pavani;
Laterais: Isac Oliveira, Lucas Franco e Jean Gaúcho
Meio-campistas: Camilo, Miguel Elias, Enzo, William Monteiro, Thomas Lamim, Jeferson, Léo Couto, Mauri e Filipinho.
Atacantes: Gustavo Índio, Léo Souza, Gabriel Bozzolan, Andryl, Emanuel Neco, Kauan Mineiro, Matheus Arcanjo e Vitinho.