Nos últimos dias, o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga (PSD), e o vice-prefeito, João Paulo de Souza (PL), estiveram com o secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, em São Paulo, para discutir e alinhar detalhes do convênio dos equipamentos do novo Hospital de Maternidade do município. O equipamento, previsto para inaugurar ainda em 2026, foi construído com recursos próprios e será equipado com auxílio do Governo Federal. O espaço contará com área obstétrica, estrutura cirúrgica, pronto-socorro e Ambulatório de Especialidades e Centro de Imagem.
Novo ministro da Justiça
O presidente Lula (PT) escolheu o advogado Wellington César Lima e Silva como novo ministro da Justiça e Segurança Pública após uma conversa no Palácio do Planalto. Lima e Silva já ocupou diferentes cargos em gestões petistas e teve uma breve passagem no comando da pasta. Atualmente, ele chefia o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.
Pedido negado
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta terça-feira (13) um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que prevalecesse o voto do ministro Luiz Fux, que havia se manifestado pela absolvição. A solicitação foi apresentada na segunda-feira (12). Segundo Moraes, o pedido é juridicamente incabível, uma vez que o processo foi encerrado em novembro e o cumprimento da pena já está em curso. A defesa também solicitava que o caso fosse levado ao plenário do STF, composto por 11 ministros. Atualmente, porém, a Corte conta com dez integrantes devido à vacância deixada por Luís Roberto Barroso. Luiz Fux, único a votar pela absolvição no mérito, deixou a Primeira Turma a pedido e não participa da análise dos recursos.
Dinheiro no bolso
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar nº 226/26, que autoriza o pagamento retroativo de direitos remuneratórios a servidores da União, estados, Distrito Federal e municípios. A medida contempla benefícios como anuênios, triênios, quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio, congelados durante a pandemia da covid-19. Publicada nesta terça-feira (13) no Diário Oficial da União, a lei abrange o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. O pagamento está condicionado à decretação de estado de calamidade pública e à existência de orçamento disponível. Em nota, o Palácio do Planalto destacou que a norma é autorizativa, cabendo a cada ente federativo decidir, por meio de lei própria, sobre a concessão dos valores.
Cenário eleitoral
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (13) pelo portal Meio, em parceria com o instituto Ideia. No confronto direto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula registra 40,2%, contra 32,7% do adversário. Em cenário com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o petista aparece com 39,6%, ante 27,6%. Já contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula marca 40,1%, enquanto ela soma 29,7%. Em eventual segundo turno entre Lula e Tarcísio, há empate técnico dentro da margem de erro: 44,4% para o presidente e 42,1% para o governador.