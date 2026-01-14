Nos últimos dias, o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga (PSD), e o vice-prefeito, João Paulo de Souza (PL), estiveram com o secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, em São Paulo, para discutir e alinhar detalhes do convênio dos equipamentos do novo Hospital de Maternidade do município. O equipamento, previsto para inaugurar ainda em 2026, foi construído com recursos próprios e será equipado com auxílio do Governo Federal. O espaço contará com área obstétrica, estrutura cirúrgica, pronto-socorro e Ambulatório de Especialidades e Centro de Imagem.

Novo ministro da Justiça

O presidente Lula (PT) escolheu o advogado Wellington César Lima e Silva como novo ministro da Justiça e Segurança Pública após uma conversa no Palácio do Planalto. Lima e Silva já ocupou diferentes cargos em gestões petistas e teve uma breve passagem no comando da pasta. Atualmente, ele chefia o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente.

Pedido negado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou nesta terça-feira (13) um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que prevalecesse o voto do ministro Luiz Fux, que havia se manifestado pela absolvição. A solicitação foi apresentada na segunda-feira (12). Segundo Moraes, o pedido é juridicamente incabível, uma vez que o processo foi encerrado em novembro e o cumprimento da pena já está em curso. A defesa também solicitava que o caso fosse levado ao plenário do STF, composto por 11 ministros. Atualmente, porém, a Corte conta com dez integrantes devido à vacância deixada por Luís Roberto Barroso. Luiz Fux, único a votar pela absolvição no mérito, deixou a Primeira Turma a pedido e não participa da análise dos recursos.