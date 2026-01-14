As eleições gerais de 2026 já têm calendário definido pela Justiça Eleitoral e exigem atenção tanto de eleitores quanto de pré-candidatos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o primeiro turno será realizado em 4 de outubro, quando a população irá às urnas para escolher presidente da República, governadores, deputados federais, deputados estaduais e dois senadores por unidade da Federação. Um eventual segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro.

O processo, porém, é iniciado muito antes. Um dos períodos mais importantes do calendário ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto, quando acontecem as convenções partidárias. É nesse intervalo que os partidos e federações escolhem oficialmente seus candidatos. “A convenção é uma espécie de assembleia, dentro do partido, em que os pré-candidatos são votados e aceitos como candidatos. A partir daí, eles têm até 15 de agosto para registrar a candidatura no TSE”, explica o advogado Alceu Éder Massucato, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí.

Segundo ele, o registro marca uma mudança significativa no status do postulante ao cargo. “Uma vez registrada a candidatura, ele pode se declarar candidato e pedir voto. Na fase de pré-candidatura, isso é proibido. Há algumas brechas, celebração de eventos comemorativos, quando é muito comum colocar outdoors ou usar as redes sociais para se manifestar, mas o pedido explícito de voto pode gerar multa e até impedir a candidatura em caso de reincidência”, alerta.