A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí está chegando e, além de celebrar a cultura, a tradição e os sabores, será mais uma oportunidade para ajudar quem mais precisa. Este ano 66 instituições assistenciais, dos mais diferentes segmentos, participam do evento, o que significa aumento de 61% em comparação ao ano passado, que era 41. A iniciativa é fundamental para a composição orçamentária das instituições, já que os produtos comercializados pelas entidades terão a renda total ou parcial revertida para a manutenção de suas atividades.
Entre as estreantes está a APAE de Jundiaí, que participa pela primeira vez da Festa da Uva. Em entrevista recente ao Jornal de Jundiaí, a coordenadora de captação de recursos da instituição, Luciana França, contou que foi firmada uma parceria com uma empresa de doces para a venda de produtos à base de brownie, com parte da renda destinada à entidade. Outro exemplo é a Cidade Vicentina, que também marcará presença com um estande de cafés, bolos e salgados, além de apresentar como novidade o petit gateau, conforme destacou a administradora Noeli Cristina Cardoso de Sá.
A solidariedade já começa logo na entrada do Parque da Uva, com a tradicional arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss). A expectativa deste ano é superar as 5,3 toneladas de alimentos arrecadadas em 2025, ampliando o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade por meio da distribuição de cestas básicas e kits. As doações poderão ser feitas em qualquer entrada do Parque da Uva.
Novidades
Entre as novidades da edição de 2026 estão a participação dos permissionários das feiras livres municipais, a criação de um Espaço Geek, um Espaço Discoteca, o espetáculo com drones na Arena Terra da Uva e a implantação da Vila da Família, ampliando as opções de lazer para públicos de todas as idades. Outra novidade importante é a captação de recursos por meio da Lei Rouanet. O projeto da Festa da Uva 2026 está vinculado ao mecanismo de incentivo à cultura e prevê a utilização de cerca de R$ 970 mil, destinados especificamente ao pagamento dos artistas e bandas que se apresentarão durante o evento.
O crescimento da Festa da Uva em 2026 também se reflete em outras frentes. O número de restaurantes de bairros e comunidades passou de 15 para 17, um aumento de cerca de 13%. Já o total de expositores subiu de 346 para 377, crescimento de quase 9% em relação à edição anterior. O evento ainda garantiu R$ 1,2 milhão em patrocínios, valor quatro vezes maior do que o registrado no ano passado.
“A edição histórica de 2025 foi mais uma consagração da Festa da Uva e da Expo Vinhos como espaços de celebração e convivência entre famílias e amigos. Para este ano, a expectativa é superar o público recorde de 314 mil visitantes, valorizar nossas tradições agrícolas e culturais e convidar o público a contribuir com a Ação Solidária do Fundo Social de Solidariedade, por meio da doação de alimentos dentro do prazo de validade”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli, em entrevista divulgada pela Prefeitura.
Serviço
A 41ª Festa da Uva acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com cerimônia de abertura marcada para o dia 15 (quinta-feira), a partir das 18h. A programação tem entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro, e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, o evento ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.