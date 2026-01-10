A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí está chegando e, além de celebrar a cultura, a tradição e os sabores, será mais uma oportunidade para ajudar quem mais precisa. Este ano 66 instituições assistenciais, dos mais diferentes segmentos, participam do evento, o que significa aumento de 61% em comparação ao ano passado, que era 41. A iniciativa é fundamental para a composição orçamentária das instituições, já que os produtos comercializados pelas entidades terão a renda total ou parcial revertida para a manutenção de suas atividades.

Entre as estreantes está a APAE de Jundiaí, que participa pela primeira vez da Festa da Uva. Em entrevista recente ao Jornal de Jundiaí, a coordenadora de captação de recursos da instituição, Luciana França, contou que foi firmada uma parceria com uma empresa de doces para a venda de produtos à base de brownie, com parte da renda destinada à entidade. Outro exemplo é a Cidade Vicentina, que também marcará presença com um estande de cafés, bolos e salgados, além de apresentar como novidade o petit gateau, conforme destacou a administradora Noeli Cristina Cardoso de Sá.

A solidariedade já começa logo na entrada do Parque da Uva, com a tradicional arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade (Funss). A expectativa deste ano é superar as 5,3 toneladas de alimentos arrecadadas em 2025, ampliando o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade por meio da distribuição de cestas básicas e kits. As doações poderão ser feitas em qualquer entrada do Parque da Uva.