Querido leitor, o ano acabou de começar e, com ele, expectativas e planos para esse ano. Muitos seguiram os rituais das cores, dos alimentos que trazem sorte e evitaram os alimentos que não são tão carregados de sorte para serem consumidos no Réveillon.

Muitas promessas foram renovadas: emagrecer, estudar, frequentar a academia, parar de beber, enfim, muitas dessas promessas estão para serem cumpridas desde 2010 e a procrastinação tem dado uma forcinha para que essas promessas não se cumpram e se renovem a cada ano.

Bem, hoje estou aqui para te dizer que o ano começou e com ele novas 365 oportunidades para você fazer de 2026 o ano da sua vida. Sei que não é fácil. Sei que há dias em que pensar em abrir os olhos para um novo dia não é fácil. Sei que para muitos, ver os primeiros raios de sol das primeiras horas da manhã é motivo de tristeza, de melancolia pois o cinza é a cor predominante em suas vidas devido a depressão.

Para muitos, quando o despertador toca para irem ao trabalho, é como se o mundo estivesse desmoronando, pois, a pressão, a falta de empatia, o assédio moral no local de trabalho estão deixando as pessoas doentes, porém, a necessidade de sustentarem suas famílias os impede de pedir demissão e aguentar calados tem sido a única solução.

Mas, embora nem todos tenham a vida perfeita ou estejam vivendo em um mar de rosas, é importante pensar que é possível mudar algumas coisas agora para que tenham efeitos futuros satisfatórios.

Como meta, o que você acha de começar a acordar pensando que o dia será bom? Sei que não é fácil, mas, você já parou para pensar que, quando pensamos muito em coisas negativas, mais coisas negativas chegam até nós? Por exemplo, quando acordamos e pensamos: "Ah, esse dia vai ser um inferno !". Por incrível que possa parecer o dia fica mais difícil, mais pesado, mais desafiador. Mas, quando pensamos: "Hoje o meu dia será incrível"! Parece que coisas boas acontecem durante o dia ou em algum momento dele.

Pode parecer conversa de coach de abundância isso o que estou dizendo, mas uma coisa é certa: pensar demais em coisas negativas traz coisas negativas. Por mais que haja momentos desafiadores, respirar fundo e tentar ver o "copo meio cheio" é uma forma de enxergar a vida com mais esperança. Pense nisso !

Feliz Ano Novo e que 2026 seja um ano de muita saúde, positividade, alegria, recomeço, prosperidade,abundância e amor!

Micéia Lima Izidoro é Pedagoga, Psicopedagoga Clínica e Institucional, Neuropsicopedagoga Clínica, pós-graduanda em ABA e em Neuropsicanálise