Conforme recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Itupeva prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), direcionada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina na faixa etária recomendada. A campanha de imunização, que se encerraria em dezembro de 2025, agora permanecerá vigente até junho de 2026.

Todas as UBS do município estão aplicando a vacina, de acordo com horário de funcionamento da Sala da Vacina das unidades. Será realizada, ainda, a imunização dentro das escolas assim que as aulas fores reiniciadas neste ano letivo.

A ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens que não foram vacinados entre os 9 e 14 anos possam garantir sua proteção individual, além de contribuir para a redução da circulação do vírus na população.