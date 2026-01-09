Guardas municipais de Apoio Tático apreenderam 1 kg de drogas em um ponto de tráfico na região da 'cracolândia' da Ponte São João e São Camilo, na tarde desta sexta-feira (9). Uma mulher de 20 anos foi presa.

Os guardas Zarantonello, Honório e Franciane faziam patrulhamento pela área de cracolândia, quando avistaram um homem e uma mulher em um escadão ao lado de uma quadra de futebol, local usado por criminosos para traficar entorpecentes.

Ao avistarem a viatura, ambos correram. Os GMs subiram parte de uma ladeira com a viatura até chegar no escadão e depois continuaram a perseguição a pé. A mulher foi alcançada e presa. Na sacola que estava próximo a ela, foram encontrados os entorpecentes. O comparsa fugiu.