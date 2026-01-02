A contagem regressiva já começou. A partir do dia 15 de janeiro, Jundiaí volta a ser palco de uma das festas mais tradicionais e apaixonantes do país: a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, que em 2026 reafirma sua vocação como espaço de encontro, celebração e valorização das raízes agrícolas e culturais da cidade.

A Festa celebra a chegada da safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, símbolo da identidade local, e se consolidou ao longo das décadas como um dos maiores eventos do interior paulista, reunindo famílias, produtores rurais, artistas, empreendedores e visitantes de diversas regiões.

A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com cerimônia de abertura marcada para 15 de janeiro (quinta-feira), a partir das 18h. A programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.