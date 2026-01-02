02 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRADIÇÃO

Contagem regressiva: Festa da Uva de Jundiaí começa dia 15

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇAÕ / PMJ
A Festa celebra a chegada da safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy
A Festa celebra a chegada da safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy

A contagem regressiva já começou. A partir do dia 15 de janeiro, Jundiaí volta a ser palco de uma das festas mais tradicionais e apaixonantes do país: a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, que em 2026 reafirma sua vocação como espaço de encontro, celebração e valorização das raízes agrícolas e culturais da cidade.

A Festa celebra a chegada da safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy, símbolo da identidade local, e se consolidou ao longo das décadas como um dos maiores eventos do interior paulista, reunindo famílias, produtores rurais, artistas, empreendedores e visitantes de diversas regiões.

A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com cerimônia de abertura marcada para 15 de janeiro (quinta-feira), a partir das 18h. A programação segue com entrada gratuita nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários