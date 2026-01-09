O Espaço Expressa de Jundiaí será palco, de sexta a domingo (9, 10 e 11 de janeiro), da Exposição “Bifurcações Extravagantes”, da artista Lima Bo. O evento conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), tem entrada gratuita ao público e reúne um conjunto de 10 obras, entre esculturas, pinturas, colagens digitais e vídeos, concebidas a partir de investigações sobre memória, tempo e matéria. A mostra propõe um percurso sensorial e poético em que corpo, território e palavra se entrelaçam, convidando o público a experimentar o espaço como quem atravessa uma paisagem em movimento.

Inspirada no verso de Fernando Pessoa, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, em diálogo com o poema Paisagem Vestida, Lima Bo constrói uma travessia onde sentir é também vestir o mundo. As obras “conversam” diretamente com o caráter histórico do Espaço Expressa, antiga oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, utilizando seus trilhos, desvios e bifurcações como metáforas visuais para o processo criativo, que se expande pela arquitetura e pela memória do lugar.

