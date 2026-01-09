O Espaço Expressa de Jundiaí será palco, de sexta a domingo (9, 10 e 11 de janeiro), da Exposição “Bifurcações Extravagantes”, da artista Lima Bo. O evento conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), tem entrada gratuita ao público e reúne um conjunto de 10 obras, entre esculturas, pinturas, colagens digitais e vídeos, concebidas a partir de investigações sobre memória, tempo e matéria. A mostra propõe um percurso sensorial e poético em que corpo, território e palavra se entrelaçam, convidando o público a experimentar o espaço como quem atravessa uma paisagem em movimento.
Inspirada no verso de Fernando Pessoa, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, em diálogo com o poema Paisagem Vestida, Lima Bo constrói uma travessia onde sentir é também vestir o mundo. As obras “conversam” diretamente com o caráter histórico do Espaço Expressa, antiga oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, utilizando seus trilhos, desvios e bifurcações como metáforas visuais para o processo criativo, que se expande pela arquitetura e pela memória do lugar.
A exposição, que vai até 31 de janeiro, integra o projeto contemplado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB) e é estruturada em três itinerários: a mostra principal, uma sessão audiovisual e um workshop formativo. O conjunto amplia a experiência do público para além da exposição física, propondo uma viagem sensível entre cartografias, paisagens e travessias compartilhadas.
Itinerário 1 – Exposição
Estará à disposição do público nesta sexta (9) e demais dias úteis de janeiro, das 8h às 22h; aos sábados e domingos, das 8h às 17h. A classificação é livre.
Itinerário 2 – Sessões audiovisuais
Exibição contínua dos filmes “Quantum” (2024) e “Tão Perto e Tão Longe” (2025), na Sala de Cinema São Paulo-Minas do Espaço Expressa.
Dias 10 e 24 de janeiro, às 14h
Itinerário 3 – Workshops
Atividades formativas realizadas no espaço expositivo
Diálogos Poéticos e Criação Coletiva Intertextual: dia 10, às 15h
A Arte de Bifurcar – prática visual interativa: dia 24, às 15h
A programação completa reforça o caráter expandido do projeto, que percorre diferentes linguagens e propõe ao público uma experiência sensível e múltipla sobre o ato de criar, mover-se e sentir.
O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1.760.