09 de janeiro de 2026
NA NOITE DE ANO NOVO

Polícia Civil recupera TVs furtadas do Grendacc em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O ladrão levou duas TVs dentro de um saco
O ladrão levou duas TVs dentro de um saco

Dois televisores furtados do Grupo em Defesa da Criança com Câncer (Grendacc), em Jundiaí, na noite de Ano-Novo, foram recuperados nesta sexta-feira (9) por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do 2º Distrito Policial de Jundiaí, que atuaram de forma conjunta durante as investigações. Um suspeito do crime foi identificado.

O furto foi cometido na noite de Ano-Novo e, logo após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram as investigações, conseguindo identificar o autor do crime, bem como o local onde ele havia escondido os televisores.

Nesta sexta-feira, o suspeito foi localizado e detido, e os aparelhos foram recuperados e devolvidos à instituição.

O investigado foi indiciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e liberado, por não se tratar de flagrante e por não haver mandado de prisão contra ele.

