Um servente de pedreiro foi detido por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, em um condomínio residencial em Itatiba, suspeito de furtar uma residência ao lado da obra onde trabalhava.
Acionados para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma casa localizada em um condomínio, os soldados Campos e Gambatti foram recebidos pelo segurança do local, que informou as características do suspeito, conforme observado nas imagens do sistema de monitoramento.
Com o apoio de outra viatura - composta pelos cabos Roberto e Valentim e pelo soldado De Matos - foi realizada uma varredura no condomínio, porém o suspeito não foi localizado neste primeiro momento.
Durante o atendimento da ocorrência, o responsável por uma obra ao lado da residência da vítima reconheceu o autor do furto nas imagens como sendo seu funcionário e levou os policiais até o local onde a bolsa do suspeito estava guardada. No interior da bolsa, foram localizados uma espada e outros bens de valor furtados.
Como fazia pouco tempo que o funcionário havia deixado o local, os agentes ampliaram o patrulhamento e o localizaram caminhando às margens da Rodovia Luciano Consoline. Ele confessou o crime.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado um Termo Circunstanciado e instaurada averiguação por furto qualificado, uma vez que a vítima não compareceu para o registro da ocorrência. Após os procedimentos, ele foi liberado pelo delegado.