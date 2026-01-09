Um servente de pedreiro foi detido por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, em um condomínio residencial em Itatiba, suspeito de furtar uma residência ao lado da obra onde trabalhava.

Acionados para atender uma ocorrência de furto em andamento em uma casa localizada em um condomínio, os soldados Campos e Gambatti foram recebidos pelo segurança do local, que informou as características do suspeito, conforme observado nas imagens do sistema de monitoramento.

Com o apoio de outra viatura - composta pelos cabos Roberto e Valentim e pelo soldado De Matos - foi realizada uma varredura no condomínio, porém o suspeito não foi localizado neste primeiro momento.