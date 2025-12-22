A Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy também ofereceram, aos sábados, programação cultural voltada ao público infantil. A biblioteca recebeu ações diversas, incluindo lançamentos de livros.

Orquestra nos Bairros amplia repertórios e territórios

Em 2025, o projeto Orquestra nos Bairros trouxe artistas populares da cidade dividindo o palco com a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), com repertórios rearranjados especialmente para as apresentações. A iniciativa contemplou estilos como rap, sertanejo, rock e pop, passando por bairros como São Camilo, Novo Horizonte, Vista Alegre e o Parque da Cidade.

Ocupação do Centro e valorização do patrimônio

Com a concentração dos equipamentos culturais no Centro e no Centro expandido, a SMCULT fomentou ações alinhadas ao programa Centro da Gente, voltado à ocupação, convivência e valorização da região central. Entre as iniciativas estão espetáculos nos teatros, exposições em museus e pinacotecas, Caminhadas Mediadas e a reformulação do programa Sexta no Centro. O Natal Luz também contou com programação robusta, estimulando a ocupação do Centro no período noturno.