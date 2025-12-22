Ao longo de 2025, a Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) consolidou ações voltadas à descentralização, à valorização da produção cultural e à ampliação do acesso às atividades artísticas nos equipamentos culturais da cidade, por meio do programa Cultura da Gente.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Clarina Fasanaro, “o foco foi ampliar o acesso da população à cultura, levando arte aos bairros, às escolas e aos equipamentos culturais, fortalecendo eventos, promovendo diversidade e valorizando os artistas locais”.
No fomento cultural, foram destinados R$ 420 mil pelo Programa de Estímulo à Cultura de Jundiaí (Proesc) e R$ 1,7 milhão pela Lei Aldir Blanc, viabilizando projetos independentes de diversas linguagens, que resultaram em cerca de 500 ações artísticas gratuitas. A esse conjunto somam-se as produções promovidas diretamente pela SMCULT, com eventos, festivais, programações em teatros, cinema, escolas, espaços alternativos e equipamentos culturais.
Festivais fortalecidos e recorde de público
Os festivais culturais de 2025 passaram por aprimoramentos com foco na ampliação de público e no atendimento às demandas dos artistas, a partir de construção coletiva entre a SMCULT, fazedores de cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural. Destaque para a Festa da Uva 2025, que registrou recorde de público e gerou renda para mais de 1,5 mil artistas contratados pela secretaria.
Também integraram o calendário os Blocos de Carnaval, Escolas de Samba, festivais de Música, Teatro e Dança (Enredança), Festival da Diversidade, Consciência Negra, Mês do Patrimônio Histórico, Encontro de Corais, Prêmio Literário, Feira Literária e Festival de Curtas – Audiovisual, sempre com foco na ampliação do acesso aos bens culturais.
Cultura nas escolas
Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a SMCULT ampliou as ações dos quatro corpos artísticos subsidiados pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Fundação Casa da Cultura: Orquestra Municipal de Jundiaí, Companhia Jovem de Dança, Companhia de Teatro e Corais Municipais. As apresentações nas escolas municipais promoveram o contato direto das crianças com diferentes linguagens artísticas e fortaleceram o diálogo entre arte e educação.
A Biblioteca Pública Municipal Professor Nelson Foot e a Fábrica das Infâncias Japy também ofereceram, aos sábados, programação cultural voltada ao público infantil. A biblioteca recebeu ações diversas, incluindo lançamentos de livros.
Orquestra nos Bairros amplia repertórios e territórios
Em 2025, o projeto Orquestra nos Bairros trouxe artistas populares da cidade dividindo o palco com a Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), com repertórios rearranjados especialmente para as apresentações. A iniciativa contemplou estilos como rap, sertanejo, rock e pop, passando por bairros como São Camilo, Novo Horizonte, Vista Alegre e o Parque da Cidade.
Ocupação do Centro e valorização do patrimônio
Com a concentração dos equipamentos culturais no Centro e no Centro expandido, a SMCULT fomentou ações alinhadas ao programa Centro da Gente, voltado à ocupação, convivência e valorização da região central. Entre as iniciativas estão espetáculos nos teatros, exposições em museus e pinacotecas, Caminhadas Mediadas e a reformulação do programa Sexta no Centro. O Natal Luz também contou com programação robusta, estimulando a ocupação do Centro no período noturno.
Teatros cheios, cinema público e ações descentralizadas
A programação intensa nos teatros ampliou o público, com destaque para apresentações gratuitas. A Sala São Paulo-Minas, no Espaço Expressa, recebeu programação gratuita de filmes e cursos, em parceria com o SPCult e o Programa Pontos MIS.
As artes visuais tiveram destaque com mais de 40 exposições em diversos equipamentos culturais, incluindo o Arquivo Histórico. As oficinas culturais descentralizadas seguiram como política permanente, atendendo cerca de 2,2 mil pessoas em diferentes regiões da cidade.
Planejamento para 2026
Para 2026, a SMCULT iniciou um planejamento com base em 86 indicadores, visando aprimorar as políticas públicas culturais. Entre as metas estão parcerias com programas do Governo do Estado, captação de recursos extraorçamentários e projetos via Lei Rouanet, além da elaboração de projetos para o restauro do Espaço Expressa.
“Quanto mais recursos, maior a possibilidade de qualificação dos espaços e de ampliação da oferta cultural”, destaca Clarina Fasanaro.