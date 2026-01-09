Um traficante de Bauru, que vinha morando em Itatiba há pouco tempo e cumpria o final da pena em regime aberto, retornou ao regime semiaberto após a descoberta de um mandado de prisão contra ele, durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento entre ele e a mãe. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, na noite desta quinta-feira (8).

Acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, os soldados Campos e De Matos foram recebidos no local, no bairro San Francisco, pela irmã do bandido. Ela relatou que o irmão estava bastante exaltado e discutia com a mãe, que confirmou a versão apresentada.

O homem foi abordado e, durante os questionamentos e a checagem de seus dados, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Bauru, em razão do descumprimento das regras do benefício do regime aberto.