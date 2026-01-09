Um advogado de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (8), suspeito de entregar 100 micropontos de LSD a um detento, durante atendimento jurídico na sala de parlatório do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí. Exame pericial confirmou que a substância se tratava de tenanfetamina. A droga sintética foi localizada na cueca do preso e também nos elásticos da cintura e do tornozelo da calça, durante revista realizada após o atendimento. O detento confessou ter recebido o entorpecente do advogado, inclusive com reconhecimento formal na Central de Flagrantes.

Segundo a Polícia Penal do CDP, todos os presos foram retirados das celas e revistados minuciosamente antes do atendimento jurídico. Após o término das consultas e durante nova revista para o retorno às celas, duas tiras de papel contendo micropontos de LSD caíram quando um dos presos abaixou as calças. Diante da suspeita de que houvesse mais drogas escondidas, os agentes realizaram uma inspeção detalhada nas vestes do detento, encontrando mais micropontos nos elásticos da calça.

Com a descoberta, o preso começou a chorar, alegando inicialmente que não sabia da existência da droga e afirmando que havia recebido a roupa de outro detento. No entanto, os policiais não acreditaram na versão, já que ele havia passado por revista rigorosa antes do atendimento jurídico, ocasião em que nenhum ilícito foi encontrado. Diante disso, o preso foi encaminhado a uma cela especial, enquanto o advogado - única pessoa que teve contato com ele entre as duas revistas - foi detido.