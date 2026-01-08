A Pinacoteca de São Paulo, em parceria com o Instituto Motiva e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, prorrogou até 31 de janeiro a oferta de ingressos gratuitos para clientes das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô em São Paulo. A iniciativa, que registra forte adesão do público, integra as comemorações pelos 120 anos do museu e amplia o acesso às exposições em cartaz nos três edifícios da instituição.
Por meio da ação, os passageiros podem visitar gratuitamente exposições como “Trabalho de Carnaval”, no edifício Pina Contemporânea, além das mostras e atividades em exibição na Pina Luz e na Pina Estação.
Para participar, o cliente deve localizar os painéis digitais instalados nas estações das duas linhas, escanear o QR Code exibido e selecionar a data da visita. Cada CPF tem direito a dois ingressos, válidos para acesso integral aos três edifícios da Pinacoteca: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea.
A iniciativa reforça a integração entre transporte público e cultura. A Estação Luz, operada pela ViaQuatro, é o principal acesso ao museu, permitindo que os clientes cheguem à Pinacoteca em poucos minutos, com praticidade e segurança.
“A prorrogação da ação reflete o interesse do público e a importância de iniciativas que ampliam o acesso à cultura. Ao conectar mobilidade e lazer, contribuímos para que mais pessoas ocupem a cidade e tenham experiências culturais de forma acessível”, afirma Antonio Marcio, diretor das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.
Exposições em cartaz
- Pinacoteca Luz:
Radiola de Promessa, Gê Viana – Sala de vídeo
Dominique Gonzalez-Foerster: Meteorium – Octógono
Beatriz González: a imagem em trânsito – 7 salas
Neide Sá: vida, doce mistério – 3º andar
Pinacoteca: Acervo
- Pinacoteca Estação:
Flávio Império: tens a vontade e ela é livre – 4º andar
Marga Ledora: A linha da casa – 2º andar
- Pinacoteca Contemporânea:
Trabalho de Carnaval – Grande Galeria
Juliana dos Santos: Temporã – Galeria Praça
SERVIÇO:
Pinacoteca de São Paulo?- Praça da Luz, 2, Luz, São Paulo
Edifício Pina Contemporânea | Grande Galeria
De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)???
Gratuito aos sábados – R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios – válido somente para o dia marcado no ingresso?
2º Domingo do mês – gratuidade pela mantenedora B3?
Sobre a Pinacoteca de São Paulo
A Pinacoteca de São Paulo é um museu de artes visuais com ênfase na produção brasileira do século XIX até? a contemporaneidade e em diálogo com as culturas do mundo. Museu de arte mais antigo da cidade, fundado em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, vem realizando mostras de sua renomada coleção de arte brasileira e exposições temporárias de artistas nacionais e internacionais em seus três edifícios, a Pina Luz, a Pina Estação e a Pina Contemporânea. A Pinacoteca também elabora e apresenta projetos públicos multidisciplinares, além de abrigar um programa educativo abrangente e inclusivo. B3, a bolsa do Brasil, é mantenedora da Pinacoteca de São Paulo.