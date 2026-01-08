Por meio da ação, os passageiros podem visitar gratuitamente exposições como “Trabalho de Carnaval”, no edifício Pina Contemporânea, além das mostras e atividades em exibição na Pina Luz e na Pina Estação.

A Pinacoteca de São Paulo, em parceria com o Instituto Motiva e as concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, prorrogou até 31 de janeiro a oferta de ingressos gratuitos para clientes das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás do metrô em São Paulo. A iniciativa, que registra forte adesão do público, integra as comemorações pelos 120 anos do museu e amplia o acesso às exposições em cartaz nos três edifícios da instituição.

Para participar, o cliente deve localizar os painéis digitais instalados nas estações das duas linhas, escanear o QR Code exibido e selecionar a data da visita. Cada CPF tem direito a dois ingressos, válidos para acesso integral aos três edifícios da Pinacoteca: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea.

A iniciativa reforça a integração entre transporte público e cultura. A Estação Luz, operada pela ViaQuatro, é o principal acesso ao museu, permitindo que os clientes cheguem à Pinacoteca em poucos minutos, com praticidade e segurança.

“A prorrogação da ação reflete o interesse do público e a importância de iniciativas que ampliam o acesso à cultura. Ao conectar mobilidade e lazer, contribuímos para que mais pessoas ocupem a cidade e tenham experiências culturais de forma acessível”, afirma Antonio Marcio, diretor das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

Exposições em cartaz