O Museu da Língua Portuguesa terá funcionamento especial durante as festas de fim de ano, sendo uma excelente opção de passeio para quem estiver na capital paulista durante o Natal e o Réveillon. A exposição “Funk: Um grito de ousadia e liberdade” e atividades com livros infantojuvenis são algumas das principais atrações deste período.

Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu, uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, só estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro e às segundas-feiras, quando é feita a manutenção.

Com 473 obras em exibição, entre pinturas, fotografias e registros audiovisuais, a exposição temporária apresenta as marcas deste movimento cultural que transforma modos de falar, vestir e criar. Concebida pelo Museu de Arte do Rio (MAR), a mostra tem curadoria de Taísa Machado, Dom Filó, Amanda Bonan, Marcelo Campos e Renata Prado.