O Museu da Língua Portuguesa terá funcionamento especial durante as festas de fim de ano, sendo uma excelente opção de passeio para quem estiver na capital paulista durante o Natal e o Réveillon. A exposição “Funk: Um grito de ousadia e liberdade” e atividades com livros infantojuvenis são algumas das principais atrações deste período.
Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu, uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, só estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e em 1º de janeiro e às segundas-feiras, quando é feita a manutenção.
Com 473 obras em exibição, entre pinturas, fotografias e registros audiovisuais, a exposição temporária apresenta as marcas deste movimento cultural que transforma modos de falar, vestir e criar. Concebida pelo Museu de Arte do Rio (MAR), a mostra tem curadoria de Taísa Machado, Dom Filó, Amanda Bonan, Marcelo Campos e Renata Prado.
A exposição evidencia o caminho percorrido pelo funk desde a influência da música negra estadunidense, passando pelos bailes black e soul dos anos 1960 e 1970, até o estabelecimento no Rio de Janeiro com características próprias e depois em São Paulo, onde também assumiu feições locais. A versão paulistana do projeto inclui obras de nomes como Tami Silva, Brenda Nicole e Rafa Black, que destacam o funk na Baixada Santista e na capital paulista.
Aos domingos, a programação fica por conta do “Estação Famílias”, com a leitura dos livros Orikis (dia 21) e Trocoscópio (dia 28), das 13h às 14h30, no 3º andar, para crianças e suas famílias.
Vem aí: em janeiro
De 10 a 25 de janeiro, o Museu será ocupado pelo projeto Estação Férias. Sob comando de artistas-educadores do coletivo Agbalá Conta, a ação, voltada para crianças, promoverá atividades que flertam com a cultura urbana.