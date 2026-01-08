Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam 15 tijolos de maconha, além de 35 porções menores da mesma droga, durante uma operação realizada na noite desta quarta-feira (7), no bairro San Francisco, em Itatiba. Um homem foi preso.

Os GMs Zarantonello, Carneiro, Marco Aurélio e Dias realizavam patrulhamento em um local conhecido por ser ponto de tráfico, na rua Angelo Minosi, quando avistaram um homem saindo de uma residência com uma sacola. Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou retornar rapidamente ao imóvel, mas acabou abordado. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco porções de maconha na sacola que carregava.

Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo, o que aumentou as suspeitas de que poderia haver mais entorpecentes no interior da residência. Questionado, ele acabou confessando que havia grande quantidade de maconha no local.