Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam 15 tijolos de maconha, além de 35 porções menores da mesma droga, durante uma operação realizada na noite desta quarta-feira (7), no bairro San Francisco, em Itatiba. Um homem foi preso.
Os GMs Zarantonello, Carneiro, Marco Aurélio e Dias realizavam patrulhamento em um local conhecido por ser ponto de tráfico, na rua Angelo Minosi, quando avistaram um homem saindo de uma residência com uma sacola. Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou retornar rapidamente ao imóvel, mas acabou abordado. Durante a revista pessoal, foram encontradas cinco porções de maconha na sacola que carregava.
Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo, o que aumentou as suspeitas de que poderia haver mais entorpecentes no interior da residência. Questionado, ele acabou confessando que havia grande quantidade de maconha no local.
Com sua autorização, os guardas entraram no imóvel e localizaram os 15 tijolos de maconha, que totalizaram 10,7 kg, além de duas balanças de precisão, duas facas e 13 caixas de seda.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante. As drogas foram apreendidas, e o caso será investigado pela Polícia Civil.