Campo Limpo Paulista começou 2026 sem a definição do orçamento municipal, situação que, segundo vereadores da oposição, compromete o planejamento da administração pública neste início de ano. O atraso na tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) é atribuído, pela oposição, ao envio fora do prazo por parte do Executivo, comandado pelo prefeito Adeildo Nogueira (PL).

De acordo com o vereador Leandro Bizetto (PSDB), principal porta-voz do grupo de oposição na Câmara Municipal, o projeto da LOA foi protocolado apenas no dia 19 de dezembro, quando o prazo legal se encerrava em 15 de dezembro. “O foco agora é votar a LOA, que está atrasada. Por conta disso, não houve recesso e estamos correndo contra o tempo para analisar o projeto e colocá-lo em votação”, afirmou o parlamentar. A tendência é que seja votado no dia 20.

Leandro também aponta que o atraso gerou desdobramentos judiciais e agravou a relação entre os poderes. Segundo ele, o prefeito teria cortado, de última hora, cerca de R$ 6 milhões do orçamento do Legislativo. “Esse recurso seria utilizado para dar andamento à construção do novo prédio da Câmara. Hoje ocupamos um espaço que o próprio prefeito pediu para desocupar, alegando que seria usado para o serviço público”, disse. A Câmara Municipal fica na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro.