A obra “Segunda Classe” é considerada uma peça-chave da chamada “fase social” de Tarsila do Amaral. A pintura reflete o profundo interesse da artista pelos trabalhadores e pela diversidade social do Brasil da década de 1930. O empréstimo do quadro, feito por colecionador particular, é uma contribuição especial ao Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo, departamento museológico da Casa Civil, pois celebra o mês de aniversário da cidade de São Paulo.

A partir desta quarta-feira (7) a exposição “São Paulo – Paris: A Descoberta de Tarsila do Amaral”, no Palácio dos Bandeirantes, recebe mais uma obra ilustre da artista: o quadro “Segunda Classe” (1933), que passa a integrar a mostra ao lado da icônica “Operários”.

Com a chegada da importante tela, o público pode agora conferir 17 obras da artista expostas no Salão dos Pratos. A mostra, que reúne pela primeira vez na sede do Governo de SP a coleção completa de Tarsila do Amaral sob os cuidados do Acervo dos Palácios, inclui seis telas que retornaram recentemente de exposições na França e na Espanha.

Sob curadoria de Rachel Vallego, a exposição apresenta criações de Tarsila entre as décadas de 1910 e 1960. O eixo central foca nas descobertas artísticas entre São Paulo e Paris: das cores e memórias da infância no interior paulista à efervescência das vanguardas europeias dos anos 1920.

“O conjunto de obras de Tarsila pertencente ao Acervo dos Palácios é único. Fazer essa exposição, e agora receber o reforço de uma obra do calibre de Segunda Classe, é presentear São Paulo com um encontro raro com a história do modernismo”, destaca a curadora Rachel Vallego.