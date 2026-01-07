Os núcleos dos Corais da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) seguem com vagas abertas para o credenciamento gratuito dos interessados. A participação é voluntária e os interessados devem se inscrever pela internet.
As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas, tendo como base o equilíbrio vocal de cada grupo. Os testes vocais e início dos ensaios estão previstos para o mês de fevereiro, em data e horário indicados pela produção do Coral por meio dos contatos informados durante o preenchimento do formulário.
Horários dos ensaios
Os grupos de musicalização Pré-Coral Cidade das Crianças, voltados a crianças de cinco a sete anos, ensaiam no Espaço Expressa às quartas-feiras: uma turma pela manhã, das 9h às 10h, e outra à tarde, das 15h30 às 16h30.
Já o Coral Infantojuvenil Cidade das Crianças, voltado para crianças de 8 a 11 anos, com ou sem experiência musical, conta com dois núcleos. Pelo Núcleo Retiro, os ensaios são às segundas-feiras, das 18h15 às 19h30, na sede do Grupo Sol da Cidadania, que fica na Alameda das Palmeiras, 120 – Vila Alvorada. Já os ensaios do Núcleo Expressa são às terças-feiras, das 18h às 19h30, também no Espaço Expressa.
O credenciamento para os núcleos dos Corais infantojuvenis municipais deve ser feito pelo link.
Já o Coral Municipal de Jundiaí, voltado para interessados maiores de 18 anos, realiza seus ensaios semanalmente, às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, que fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 (antigo Complexo Fepasa), com a direção artística de Vastí Atique. As vagas abertas estão disponíveis para todas as vozes, com prioridade para contraltos e baixos.
O credenciamento para o Coral adulto deve ser feito pelo link.