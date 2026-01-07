Os núcleos dos Corais da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) seguem com vagas abertas para o credenciamento gratuito dos interessados. A participação é voluntária e os interessados devem se inscrever pela internet.

As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento das vagas, tendo como base o equilíbrio vocal de cada grupo. Os testes vocais e início dos ensaios estão previstos para o mês de fevereiro, em data e horário indicados pela produção do Coral por meio dos contatos informados durante o preenchimento do formulário.

