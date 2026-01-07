Desde a última segunda-feira (5), moradores do Jardim Promeca e região começaram a ser contemplados com os serviços do Bom Prato Móvel. O programa proporciona alimentação de qualidade a preços acessíveis e permanecerá no local até o dia 5 de maio. Durante esse período, os moradores de Várzea Paulista poderão almoçar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas.

Uma das principais características do Bom Prato Móvel é o valor acessível das refeições: cada almoço custa apenas R$ 1,00, garantindo uma opção econômica para quem busca uma alimentação balanceada.

No primeiro dia de atendimento no bairro, diversos moradores já aguardavam a chegada do serviço. Um grupo de amigas — Glória, Adriana, Lúcia e Janete — que trabalham próximo ao local, aproveitou a oportunidade e garantiu o almoço por apenas R$ 1,00. “Esse é um serviço muito bom, vai ajudar muita gente. A economia será muito boa”, afirmaram. “Estávamos até planejando começar a dieta hoje, mas vamos deixar para outro dia”, disseram, aos risos.