A 31ª edição do Sesc Verão já começou e traz diversas atividades gratuitas para a população. Em Jundiaí, a programação segue até 16 de fevereiro e oferece atividades esportivas para públicos de todas as idades.
Entre os destaques da agenda estão ações com atletas consagradas do esporte nacional. Nos dias 15, 22 e 29 de janeiro e em 1º de fevereiro, o público poderá participar de vivências de vôlei com Márcia Fu, Fofão e Sheilla Castro. Já no dia 18 de janeiro, a unidade recebe o Jogo das Estrelas do Basquete, que reunirá atletas da seleção brasileira campeã mundial de 1994 em partida contra o time master de Jundiaí.
A programação inclui aulas abertas, vivências esportivas e atividades ao ar livre, com opções voltadas a diferentes faixas etárias.
PROGRAMAÇÃO
Aula Aberta – Movimento Consciente
• Descrição: atividade voltada à percepção corporal e ao movimento como ferramenta de autocuidado e autonomia.
• Data: de 6 a 29 de janeiro.
• Horário: terças e quintas, às 9h.
• Classificação etária: a partir de 12 anos.
Vivência – Circuito de Ginástica – com Yupi
• Descrição: circuito dinâmico com estímulo à prática da ginástica de forma lúdica e ao desenvolvimento motor.
• Data: de 6 a 11 de janeiro.
• Horário: terça a domingo, das 10h30 às 18h.
• Classificação etária: livre.
Caminhada – Clube da Caminhada
• Descrição: roteiros orientados por parques e espaços públicos de Jundiaí, com foco em autonomia e redescoberta da cidade.
• Data: 10 de janeiro (Bolão), 24 de janeiro (Romão de Souza) e 7 de fevereiro (Parque Corrupira).
• Horário: sábados, às 8h.
• Classificação etária: a partir de 12 anos.
Treinando com o Especialista (Natação) – com Murilo Bianchini
• Descrição: aula aberta de natação voltada ao aperfeiçoamento técnico e ao condicionamento físico. Para essa aula é necessário ter credencial plena e exame dermatológico válidos.
• Data: de 10 a 31 de janeiro.
• Horário: sábados, às 10h30.
• Classificação etária: a partir de 12 anos.
Vivência – Ginástica Artística – com Júlia Coutinho
• Descrição: apresentação da trajetória da ginasta seguida de vivência prática da modalidade.
• Data: 11 de janeiro.
• Horário: às 15h.
• Classificação etária: livre.
Vivência – Basquete – com educadores do Sesc
• Descrição: vivência da modalidade no ginásio da unidade, promovendo a integração entre diferentes gerações.
• Data: de 13 a 18 de janeiro.
• Horário: terça a sexta, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 10h às 18h.
• Classificação etária: livre.
Jogando com a Atleta: Vôlei – com Márcia Fu, Fofão e Sheilla Castro
• Descrição: encontro com atletas do vôlei brasileiro para vivência de fundamentos, jogos orientados e bate-papo.
• Data: 15 de janeiro (Márcia Fu), 22 de janeiro (Fofão), 29 de janeiro (Sheilla Castro) e 1º de fevereiro (com as três atletas).
• Horário: dias 15, 22 e 29, das 18h30 às 21h30; em 1º de fevereiro, das 14h às 18h30.
• Classificação etária: a partir de 12 anos.
Apresentação Esportiva – Jogo das Estrelas do Basquete
• Descrição: partida entre atletas da seleção brasileira campeã mundial de 1994 e o time master de Jundiaí.
• Data: 18 de janeiro.
• Horário: às 15h30.
• Classificação etária: livre.
Vivência – Jogos Não Convencionais
• Descrição: experimentação de modalidades esportivas alternativas e dinâmicas lúdicas.
• Data: de 20 a 25 de janeiro.
• Horário: terça a sexta, das 12h30 às 20h; sábados e domingos, das 10h30 às 18h.
• Classificação etária: livre.
Aula Aberta – Parkour
• Descrição: aula aberta com foco em técnicas de transposição de obstáculos e consciência corporal.
• Data: de 20 a 25 de janeiro.
• Horário: terça a sexta, das 12h às 20h; sábados e domingos, das 10h às 18h.
• Classificação etária: livre.