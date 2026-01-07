A 31ª edição do Sesc Verão já começou e traz diversas atividades gratuitas para a população. Em Jundiaí, a programação segue até 16 de fevereiro e oferece atividades esportivas para públicos de todas as idades.

Entre os destaques da agenda estão ações com atletas consagradas do esporte nacional. Nos dias 15, 22 e 29 de janeiro e em 1º de fevereiro, o público poderá participar de vivências de vôlei com Márcia Fu, Fofão e Sheilla Castro. Já no dia 18 de janeiro, a unidade recebe o Jogo das Estrelas do Basquete, que reunirá atletas da seleção brasileira campeã mundial de 1994 em partida contra o time master de Jundiaí.

A programação inclui aulas abertas, vivências esportivas e atividades ao ar livre, com opções voltadas a diferentes faixas etárias.