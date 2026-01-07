07 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Comerciante chama a PM e suspeito de furto é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O suspeito foi preso pelos PMs e conduzido à delegacia
O suspeito foi preso pelos PMs e conduzido à delegacia

Um homem foi preso por policiais militares, nesta terça-feira (6), em Campo Limpo Paulista, por furto a estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi acionada pelo comerciante, que informou que seu comércio havia sido furtado instantes antes. Uma equipe se deslocou até o local e, após colher as características do suspeito, os agentes iniciaram buscas.

Nas imediações, os policiais conseguiram deter um homem que carregava os produtos furtados. Ele negou o crime, mas não soube explicar o que fazia com os itens levados do estabelecimento.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários