Um homem foi preso por policiais militares, nesta terça-feira (6), em Campo Limpo Paulista, por furto a estabelecimento comercial.

A Polícia Militar foi acionada pelo comerciante, que informou que seu comércio havia sido furtado instantes antes. Uma equipe se deslocou até o local e, após colher as características do suspeito, os agentes iniciaram buscas.

Nas imediações, os policiais conseguiram deter um homem que carregava os produtos furtados. Ele negou o crime, mas não soube explicar o que fazia com os itens levados do estabelecimento.