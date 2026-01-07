Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra a companheira, em Itatiba, nesta terça-feira (6).

A vítima acionou o 190, informando que estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais a encontraram assustada, relatando que havia sido atingida por socos no rosto e empurrões.

Segundo a vítima, as agressões ocorreram durante uma discussão, ocasião em que o agressor também fez ameaças.