07 de janeiro de 2026
POLÍCIA MILITAR

Mulher leva socos no rosto e acusa o companheiro, que acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
Os PMs o prenderam em flagrante por violência doméstica
Os PMs o prenderam em flagrante por violência doméstica

Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica, lesão corporal e ameaça contra a companheira, em Itatiba, nesta terça-feira (6).

A vítima acionou o 190, informando que estava sendo agredida pelo companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais a encontraram assustada, relatando que havia sido atingida por socos no rosto e empurrões.

Segundo a vítima, as agressões ocorreram durante uma discussão, ocasião em que o agressor também fez ameaças.

O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

