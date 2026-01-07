No fim de 2025, o Governo do Estado de São Paulo aprovou a isenção de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas de até 180 cilindradas. No entanto, há quem tenha feito a consulta do imposto e ele consta em aberto. Para este tipo de situação, o Jornal de Jundiaí questionou a Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado (Sefaz-SP) sobre como os motociclistas podem proceder.

Segundo a Sefaz-SP, são requisitos legais para que seja concedida a isenção de IPVA para motociclos, motonetas e ciclomotores:

O veículo deve ser de propriedade de pessoa física;

A cilindrada deve ser de até 180 cm³;

O veículo deverá estar devidamente licenciado em 01/01/2026. Ou seja, o veículo deve estar com o licenciamento 2025 em dia;

O registro do veículo no Detran deverá estar regular. Observe-se que veículo que tem comunicação de venda e cujo adquirente não o transferiu para seu nome no Detran no prazo de 30 dias contados da data de venda estão irregulares e não tiveram a isenção concedida.

Se o interessado cumprir esses requisitos e o IPVA 2026 estiver sendo cobrado, deverá enviar pedido pelo Sistema de Peticionamento Eletrônico (Sipet) através do endereço: https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIPET/. No site, deve acessar a opção Nova Solicitação -> IPVA -> Isenção - Motociclos, motonetas e ciclomotores até 180 cm³, para que seja providenciada a correção. Mas, atenção: se o pedido não atender aos requisitos listados acima e o IPVA não for pago nos prazos legais, serão cobrados multa e juros.