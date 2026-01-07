07 de janeiro de 2026
NÃO VALEU A PENA

Por R$ 20 homem acaba preso em flagrante

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os agentes correram atrás dele e o prenderam

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Cabreúva. Com ele, foram apreendidas dezenas de porções de entorpecentes, que afirmou não lhe pertencerem, alegando que apenas iria escondê-las e que receberia pagamento por isso.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento pela rua França quando avistaram um homem segurando uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas acabou alcançado e detido.

Durante a revista pessoal, os GMs localizaram dezenas de porções de cocaína e um telefone celular, que, segundo o suspeito, não era de sua propriedade. Ele alegou ainda que havia aceitado a proposta de receber R$ 20 para esconder a droga e o aparelho na via pública, próximo a um ponto de tráfico.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

