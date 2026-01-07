Um homem foi preso por tráfico de drogas em Cabreúva. Com ele, foram apreendidas dezenas de porções de entorpecentes, que afirmou não lhe pertencerem, alegando que apenas iria escondê-las e que receberia pagamento por isso.

Os guardas municipais realizavam patrulhamento pela rua França quando avistaram um homem segurando uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas acabou alcançado e detido.

Durante a revista pessoal, os GMs localizaram dezenas de porções de cocaína e um telefone celular, que, segundo o suspeito, não era de sua propriedade. Ele alegou ainda que havia aceitado a proposta de receber R$ 20 para esconder a droga e o aparelho na via pública, próximo a um ponto de tráfico.