Um homem foi detido por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, após ser abordado por guardas municipais em Louveira, enquanto conduzia uma motocicleta com diversas irregularidades.

Os guardas realizavam patrulhamento pela rua Maranhão quando se depararam com uma motocicleta ostentando placa aparentemente falsa.

Após breve acompanhamento, os agentes realizaram a abordagem na avenida Vereador José Donatto.