07 de janeiro de 2026
MOTO APREENDIDA

Condutor é detido com placa falsa, numeração raspada e sem CNH

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
A motocicleta foi apreendida e será periciada durante as investigações
A motocicleta foi apreendida e será periciada durante as investigações

Um homem foi detido por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, após ser abordado por guardas municipais em Louveira, enquanto conduzia uma motocicleta com diversas irregularidades.

Os guardas realizavam patrulhamento pela rua Maranhão quando se depararam com uma motocicleta ostentando placa aparentemente falsa.

Após breve acompanhamento, os agentes realizaram a abordagem na avenida Vereador José Donatto.

Durante a fiscalização, foi constatado que a placa era 'caseira', a numeração estava parcialmente raspada e o condutor não possuía CNH.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado na condição de investigado.

A motocicleta foi apreendida e será periciada durante as investigações.

