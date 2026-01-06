A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que os candidatos classificados no processo seletivo para as funções de Professor de Educação Básica I e II (Escalas Rotativas) estão convocados para a sessão de escolha de vagas, que será realizada nos dias 7 e 8 de janeiro de 2026, no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) Prof. Dr. André Franco Montoro, no Auditório Charlie Chaplin, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 200, Vila Arens. Devem comparecer exclusivamente os candidatos relacionados no edital de convocação.
Nesta quarta-feira (7), primeiro dia de atribuição, a escolha de vagas será destinada aos candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica II, nas áreas de Espanhol, Matemática, Língua Portuguesa, Arte, Inglês e Educação Física, com início às 9 horas.
Já na quinta-feira (8), ocorrerá a atribuição para os candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica I.
Conforme o Edital nº 26, de 31 de julho de 2025, os candidatos deverão apresentar, no ato da escolha, originais e cópias dos seguintes documentos:
• Cédula de Identidade (RG);
• Cadastro de Pessoa Física (CPF);
• PIS/PASEP;
• Certidão de Casamento (se aplicável);
• Diploma e/ou certificado de conclusão do curso na área de atuação;
• Histórico escolar da graduação;
• Registro no CREF (exclusivo para professores de Educação Física).
A não apresentação de toda a documentação exigida implicará a exclusão do candidato do processo seletivo. O não comparecimento, do candidato ou de seu procurador legal, na data e horário estipulados, será considerado desistência da vaga.
A Secretaria Municipal de Educação informa, ainda, que os candidatos classificados poderão ser convocados a qualquer momento ao longo do ano, conforme a necessidade da rede municipal de ensino.