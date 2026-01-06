A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que os candidatos classificados no processo seletivo para as funções de Professor de Educação Básica I e II (Escalas Rotativas) estão convocados para a sessão de escolha de vagas, que será realizada nos dias 7 e 8 de janeiro de 2026, no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) Prof. Dr. André Franco Montoro, no Auditório Charlie Chaplin, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 200, Vila Arens. Devem comparecer exclusivamente os candidatos relacionados no edital de convocação.

Nesta quarta-feira (7), primeiro dia de atribuição, a escolha de vagas será destinada aos candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica II, nas áreas de Espanhol, Matemática, Língua Portuguesa, Arte, Inglês e Educação Física, com início às 9 horas.

Já na quinta-feira (8), ocorrerá a atribuição para os candidatos ao cargo de Professor de Educação Básica I.