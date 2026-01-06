Até 30 de junho, jovens do sexo masculino que completam 18 anos neste ano devem fazer o alistamento obrigatório em Várzea Paulista; já as mulheres que atingem a maioridade em 2026 podem fazer o alistamento voluntário, disponibilizado pelo segundo ano consecutivo, pelo Ministério da Defesa. Varzinos e varzinas podem se alistar pelo link https://alistamento.eb.mil.br/; ou, de forma presencial, na Junta Militar da cidade, no Espaço Cidadania (Avenida Ipiranga, 151 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.
Homens com mais de 18 anos que não se alistaram devem procurar a Junta Militar.
Segundo o Governo Federal, o alistamento masculino, obrigatório por lei, e o das mulheres — voluntário —, criado pelo Ministério da Defesa em 2024, são muito importantes para renovar, anualmente, a maior parte do efetivo das Forças Armadas do Brasil. Além disso, os jovens têm uma chance valiosa de servir à Pátria, trabalhar habilidades e receber uma formação cidadã disciplinada e técnica.
O serviço militar viabiliza a criação de uma reserva estratégica de recursos humanos capacitados e prontos para, se necessário, atuar em momentos que exijam a defesa nacional ou apoio em trabalhos subsidiários.
No segundo semestre deste ano, alistados e alistadas participarão das etapas de seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O Serviço Militar começará em 2027 e terá duração de um ano, com a possibilidade de prorrogação, a cada 12 meses, pelo prazo máximo de 8 anos, se houver vagas, interesse dos jovens e aprovação por parte das Forças Armadas.
Sobre o alistamento feminino
O Serviço Militar feminino ofertará, este ano 1.467 vagas: 1010 para o Exército; 300 para a Aeronáutica; e 157 para a Marinha. O intuito é expandir gradualmente essa quantidade, nos próximos anos.
Durante o período de serviço, as jovens podem atuar em diversos segmentos, adquirindo experiência profissional significativa — em muitos casos, trata-se do primeiro emprego formal, que ajuda a definir a trajetória profissional. Após a incorporação, será obrigatório cumprir o Serviço Militar Inicial por 12 meses.