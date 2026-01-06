Até 30 de junho, jovens do sexo masculino que completam 18 anos neste ano devem fazer o alistamento obrigatório em Várzea Paulista; já as mulheres que atingem a maioridade em 2026 podem fazer o alistamento voluntário, disponibilizado pelo segundo ano consecutivo, pelo Ministério da Defesa. Varzinos e varzinas podem se alistar pelo link https://alistamento.eb.mil.br/; ou, de forma presencial, na Junta Militar da cidade, no Espaço Cidadania (Avenida Ipiranga, 151 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Homens com mais de 18 anos que não se alistaram devem procurar a Junta Militar.

Segundo o Governo Federal, o alistamento masculino, obrigatório por lei, e o das mulheres — voluntário —, criado pelo Ministério da Defesa em 2024, são muito importantes para renovar, anualmente, a maior parte do efetivo das Forças Armadas do Brasil. Além disso, os jovens têm uma chance valiosa de servir à Pátria, trabalhar habilidades e receber uma formação cidadã disciplinada e técnica.