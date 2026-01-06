O homem preso na tarde desta segunda-feira (5), na região da rodoviária, em Jundiaí, por descumprimento de medida protetiva em favor da ex-esposa, possui histórico de ameaças graves contra ela. A vítima convive com medo constante.

De acordo com os guardas municipais responsáveis pela prisão, a medida protetiva havia sido concedida pela Justiça justamente em razão de uma dessas ameaças. As juras, segundo o relato, não envolviam apenas violência física, mas também a intenção de levar embora os três filhos do casal, de 3, 5 e 10 anos.

Nesta segunda-feira, ao se deparar com o ex-marido em frente à residência, fazendo novas ameaças, a mulher acionou a GM. As equipes se deslocaram até o local, porém, ao chegarem, o suspeito já havia se evadido.