A Prefeitura de Jundiaí realizou, nesta segunda-feira (5), a desocupação de um imóvel público localizado na rua Antônio Graciadio, no bairro Morada das Vinhas, onde estava prevista a implantação do Cras Norte. O local vinha sendo ocupado irregularmente.
A ação foi coordenada pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), com apoio das secretarias municipais de Segurança Pública (SMSP), Assistência de Desenvolvimento Social (SMADS) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), após denúncias encaminhadas por moradores da região. No imóvel, encontravam-se oito pessoas, que foram orientadas e deixaram o local. A equipe de Assistência Social esteve à disposição para oferecer atendimento, que foi recusado.
LEIA MAIS:
Após a desocupação, a SMISP fez a limpeza do imóvel, garantindo as condições adequadas para futuras intervenções. Acompanharam a ação o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e os secretários Jeferson Coimbra (Infraestrutura e Serviços Públicos) e Guilherme Balbino Rigo (Segurança Pública).
“Vamos dialogar com as secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Educação para definir a melhor destinação para este imóvel, que poderá atender a população com a implantação de uma unidade educacional. A reforma será realizada com recursos da própria administração [municipal]”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
O secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, reforçou que a operação ocorreu de forma organizada. “A Guarda Municipal atuou para garantir a segurança de todos os envolvidos, assegurando que a desocupação ocorresse de maneira tranquila e sem intercorrências”, completou.