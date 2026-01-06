A Prefeitura de Jundiaí realizou, nesta segunda-feira (5), a desocupação de um imóvel público localizado na rua Antônio Graciadio, no bairro Morada das Vinhas, onde estava prevista a implantação do Cras Norte. O local vinha sendo ocupado irregularmente.

A ação foi coordenada pela Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), com apoio das secretarias municipais de Segurança Pública (SMSP), Assistência de Desenvolvimento Social (SMADS) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), após denúncias encaminhadas por moradores da região. No imóvel, encontravam-se oito pessoas, que foram orientadas e deixaram o local. A equipe de Assistência Social esteve à disposição para oferecer atendimento, que foi recusado.

