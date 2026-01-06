Quase 400 porções de cocaína, maconha e crack foram apreendidas durante uma operação da Guarda Municipal em uma área de mata no bairro Vale Verde, em Cabreúva.

Os guardas municipais levaram os cães farejadores da Divisão de Canil para realizarem trabalho de faro durante a operação na rua dos Coqueiros, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Os cães localizaram uma caixa de sapato escondida sob galhos de árvores e, em seu interior, 396 porções de entorpecentes.