Um casal que transportava mais de 10 kg de maconha do tipo “Colômbia” — considerada mais potente do que a convencional — foi preso na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na noite desta segunda-feira (5), por policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) de Campinas.

Os policiais receberam denúncia de que um homem e uma mulher haviam saído da capital com destino a Campinas, transportando grande quantidade de drogas.

Por meio de técnicas de inteligência policial, foi possível identificar que a dupla havia optado pela rodovia dos Bandeirantes para o trajeto. Com isso, a equipe se posicionou no pedágio de Itupeva e, ao avistar o veículo suspeito, realizou a abordagem.