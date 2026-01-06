Um casal que transportava mais de 10 kg de maconha do tipo “Colômbia” — considerada mais potente do que a convencional — foi preso na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na noite desta segunda-feira (5), por policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) de Campinas.
Os policiais receberam denúncia de que um homem e uma mulher haviam saído da capital com destino a Campinas, transportando grande quantidade de drogas.
Por meio de técnicas de inteligência policial, foi possível identificar que a dupla havia optado pela rodovia dos Bandeirantes para o trajeto. Com isso, a equipe se posicionou no pedágio de Itupeva e, ao avistar o veículo suspeito, realizou a abordagem.
O carro era conduzido por um homem de 25 anos, que estava acompanhado da namorada, de 20 anos. No porta-malas, os policiais localizaram 10 tijolos de maconha, totalizando 10,264 kg da droga.
O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Itupeva, onde permaneceu preso em flagrante.