06 de janeiro de 2026
1º BAEP

Casal de namorados é preso com 10 kg de maconha 'Colômbia'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A droga foi apreendida e o casal foi preso em flagrante
Um casal que transportava mais de 10 kg de maconha do tipo “Colômbia” — considerada mais potente do que a convencional — foi preso na rodovia dos Bandeirantes, em Itupeva, na noite desta segunda-feira (5), por policiais do 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) de Campinas.

Os policiais receberam denúncia de que um homem e uma mulher haviam saído da capital com destino a Campinas, transportando grande quantidade de drogas.

Por meio de técnicas de inteligência policial, foi possível identificar que a dupla havia optado pela rodovia dos Bandeirantes para o trajeto. Com isso, a equipe se posicionou no pedágio de Itupeva e, ao avistar o veículo suspeito, realizou a abordagem.

O carro era conduzido por um homem de 25 anos, que estava acompanhado da namorada, de 20 anos. No porta-malas, os policiais localizaram 10 tijolos de maconha, totalizando 10,264 kg da droga.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Itupeva, onde permaneceu preso em flagrante.

