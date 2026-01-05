05 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
PEDIDO DE SOCORRO

Ex-marido é preso em Jundiaí por ignorar medida protetiva

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso
Guardas municipais do Apoio Tático prenderam um homem por descumprimento de medida protetiva, na tarde desta segunda-feira (5), em Jundiaí. A prisão ocorreu em uma área de mata, após perseguição.

A GM foi acionada pela vítima, que relatou que o ex-marido estava em frente à sua residência, ameaçando ela e os três filhos, de 3, 5 e 10 anos. Por telefone, ela também informou que possuía medida protetiva concedida pela Justiça contra ele.

Equipes se deslocaram até o local, porém, ao chegarem, o suspeito já havia se evadido. Com base nas características informadas pela vítima, os guardas iniciaram buscas e, em uma área de mata com acesso à rodoviária da cidade, os GMs Zarantonello, Rafael e Honório o encontraram.

Ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado, recebendo voz de prisão e sendo encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.

A ocorrência contou com o apoio dos guardas Evaristo e Abreu, do Patrulhamento Comunitário.

