A prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma operação conduzida pelos Estados Unidos, repercutiu e gerou diferentes reações entre atores políticos de Jundiaí. A ação aconteceu na madrugada de sábado (3) e divulgada, principalmente, como parte do combate ao narcotráfico e interesse norte-americano pelo petróleo na região venezuelana, que possui a maior reserva mundial do recurso. Já neste domingo (4), Donald Trump chegou a mencionar, em entrevista, que poderá realizar uma operação semelhante na Colômbia.

Dentre os políticos jundiaienses, a leitura do episódio varia. Para Antonio Carlos Albino, coordenador regional do Partido Novo, a prisão de Maduro representa a vontade popular. “A maior legitimidade é a voz do povo venezuelano que está nas ruas comemorando”, afirmou. Segundo ele, o povo venezuelano acordou com o pé direito diante da notícia da prisão do presidente narcotraficante Nicolás Maduro. “Que o episódio marque o início de um novo tempo de esperança, paz, liberdade e democracia, com o fim da fome, das mortes e da corrupção no país”, ressaltou. O dirigente ainda questionou quem será o próximo ditador a ser preso na América Latina.

O presidente local do PSD, Ricardo Benassi, destacou a fragilidade institucional da Venezuela. “Um governo sem credibilidade, com instituições sem independência, não tem como atender o bem-estar de uma população”, avaliou. Benassi ressaltou que o povo venezuelano, em sua maioria, vive na pobreza, na fome e com falta de esperança. Na sua visão, organismos internacionais deveriam atuar em situações extremas. “A ONU deveria fazer estes movimentos quando um país fica dominado por ditador, deixando o povo refém”. Ele ainda ponderou que essas ações não deveriam acontecer por interesses econômicos e sim pela benevolência ao povo.