Uma idosa de 77 anos registriou um boletim de ocorrência na noite do sábado (3), para denunciar o próprio filho, de 52 anos, por agressão física e ameaças. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), que também se aplica a casos de violência doméstica no âmbito familiar.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares de Cabreúva foram acionados por um vizinho, que não quis se identificar, após relatar uma situação de violência doméstica em uma propriedade localizada na zona rural do município. Segundo o chamado, um homem estaria agredindo a própria mãe.
No local, a vítima informou à equipe policial que sofre agressões recorrentes praticadas pelo filho. Conforme o relato, por volta das 14h daquele sábado, o homem teria ido almoçar na residência e, insatisfeito com a refeição preparada, passou a proferir ofensas verbais contra a mãe.
Ainda segundo a idosa, o filho pegou uma cadeira da cozinha com a intenção de agredi-la, momento em que ela se ajoelhou no chão e implorou para não ser atacada. Apesar disso, o acusado teria desferido um soco em seu rosto e, em seguida, arrastado sua cabeça pela parede da sala até a porta de entrada do imóvel.
Após as agressões, o homem teria continuado com xingamentos e ameaças, afirmando que continuaria a violência utilizando uma bengala, até a chegada da Polícia Militar.
A vítima relatou ainda que as agressões ocorrem há cerca de um ano, desde a morte do marido. Segundo ela, o medo é constante e intenso, a ponto de afirmar que chega a urinar nas roupas ao ver o filho.
O homem foi identificado e ouvido no local. Em sua versão, ele negou as agressões e afirmou que a mãe faz uso de medicação, alegando que ela não estaria em plenas condições mentais, contestando assim os fatos narrados pela vítima.
Diante da situação, os policiais encaminharam a idosa à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica. Posteriormente, mãe e filho foram levados à delegacia para o registro formal da ocorrência. Ele foi preso em flagrante por crime ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, que prevê pena de detenção de um a seis meses ou multa, podendo ter a punição agravada quando ocorre no contexto de violência doméstica. O autor foi recolhido à Cadeia de Campo Limpo Paulista.