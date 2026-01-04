Uma idosa de 77 anos registriou um boletim de ocorrência na noite do sábado (3), para denunciar o próprio filho, de 52 anos, por agressão física e ameaças. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), que também se aplica a casos de violência doméstica no âmbito familiar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares de Cabreúva foram acionados por um vizinho, que não quis se identificar, após relatar uma situação de violência doméstica em uma propriedade localizada na zona rural do município. Segundo o chamado, um homem estaria agredindo a própria mãe.

No local, a vítima informou à equipe policial que sofre agressões recorrentes praticadas pelo filho. Conforme o relato, por volta das 14h daquele sábado, o homem teria ido almoçar na residência e, insatisfeito com a refeição preparada, passou a proferir ofensas verbais contra a mãe.