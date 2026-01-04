A Polícia Militar Rodoviária realizou, neste sábado (3), a Operação Impacto/Speed nas rodovias da região sob circunscrição do DER e nas vias concessionadas da área do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv). A ação teve como objetivo ampliar a percepção de segurança dos usuários, coibir infrações de trânsito e reduzir a sinistralidade, especialmente aquelas relacionadas ao excesso de velocidade e a manobras perigosas.
A operação contou com o emprego simultâneo do efetivo das quatro Companhias do Batalhão, que atuaram em pontos estratégicos com fiscalizações, ações educativas e orientação a condutores, com atenção especial a motociclistas de altas cilindradas e veículos esportivos. Também foram realizadas abordagens voltadas ao combate à condução sob efeito de álcool, controle de velocidade e prevenção de delitos nas rodovias.
Resultados
Ao longo da ação, foram fiscalizadas 130 motocicletas e 89 automóveis. No total, foram lavrados 482 Autos de Infração de Trânsito (AIT), sendo 150 relacionados a motocicletas e 332 a outros veículos. O policiamento registrou ainda 686 imagens captadas por radar.
Durante as fiscalizações, oito motocicletas e dois automóveis foram removidos por irregularidades. Foram realizados 217 testes de etilômetro passivo e nove testes ativos, com um registro de recusa ao teste (artigo 165-A do CTB). Não houve autuações por embriaguez ao volante (artigo 165). Ao todo, 205 pessoas foram abordadas, uma pessoa foi presa e um atendimento de auxílio ao público foi prestado.