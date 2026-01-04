A Polícia Militar Rodoviária realizou, neste sábado (3), a Operação Impacto/Speed nas rodovias da região sob circunscrição do DER e nas vias concessionadas da área do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv). A ação teve como objetivo ampliar a percepção de segurança dos usuários, coibir infrações de trânsito e reduzir a sinistralidade, especialmente aquelas relacionadas ao excesso de velocidade e a manobras perigosas.

A operação contou com o emprego simultâneo do efetivo das quatro Companhias do Batalhão, que atuaram em pontos estratégicos com fiscalizações, ações educativas e orientação a condutores, com atenção especial a motociclistas de altas cilindradas e veículos esportivos. Também foram realizadas abordagens voltadas ao combate à condução sob efeito de álcool, controle de velocidade e prevenção de delitos nas rodovias.

Resultados