O gabinete de crise do Governo de São Paulo monitora cidades do litoral após grande volume de chuvas neste domingo (4). Motoristas que utilizam as rodovias devem redobrar a atenção. Por questão de segurança, a Serra Mogi-Bertioga (SP-098), entre o km 77 ao km 92, foi temporariamente interditada nesta manhã.
Nas últimas 72 horas, o volume de chuva chegou a aproximadamente 200 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra pela Concessionária Novo Litoral (CNL).
A alternativa para os motoristas é utilizar o Sistema Anchieta/Imigrantes. A Ecovias, concessionária do sistema, implantou a Operação Subida 2×8 nesta manhã para facilitar o retorno dos motoristas vindos do litoral. A interligação Planalto está interditada devido à neblina no sentido Litoral. De acordo com a concessionária, as condições são favoráveis nos demais trechos sob concessão, com chuva no trecho de planalto e na serra, e chovendo na interligação.
Esta é a primeira vez desde o início da concessão no Lote Novo Litoral, em novembro de 2024, com interdição por conta do grande volume de chuvas. A CNL possui um Programa de Gerenciamento de Risco e um Programa de Monitoramento de Encostas ao longo da serra para agir de forma rápida quando o volume acumulado de chuvas está acima do limite estabelecido.
Monitoramento das chuvas em São Paulo
A Defesa Civil do Estado permanece em monitoramento contínuo, com o gabinete de crise mobilizado desde a última segunda-feira (29) e atuação integrada de órgãos públicos e privados, além dos municípios, para mitigação, resposta rápida às ocorrências e orientação à população.
*Texto atualizado com informações até 11h