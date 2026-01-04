O gabinete de crise do Governo de São Paulo monitora cidades do litoral após grande volume de chuvas neste domingo (4). Motoristas que utilizam as rodovias devem redobrar a atenção. Por questão de segurança, a Serra Mogi-Bertioga (SP-098), entre o km 77 ao km 92, foi temporariamente interditada nesta manhã.

Nas últimas 72 horas, o volume de chuva chegou a aproximadamente 200 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra pela Concessionária Novo Litoral (CNL).

A alternativa para os motoristas é utilizar o Sistema Anchieta/Imigrantes. A Ecovias, concessionária do sistema, implantou a Operação Subida 2×8 nesta manhã para facilitar o retorno dos motoristas vindos do litoral. A interligação Planalto está interditada devido à neblina no sentido Litoral. De acordo com a concessionária, as condições são favoráveis nos demais trechos sob concessão, com chuva no trecho de planalto e na serra, e chovendo na interligação.