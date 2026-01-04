O Fundo Social de Solidariedade abre, a partir da meia-noite do dia 6 de janeiro, inscrições gratuitas em capacitações que acontecem nos meses de janeiro e fevereiro. Os cursos são oferecidos em parceria com o SENAI, e têm como objetivo promover a geração de renda e o desenvolvimento profissional dos participantes.

As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).

Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.