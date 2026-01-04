O Fundo Social de Solidariedade abre, a partir da meia-noite do dia 6 de janeiro, inscrições gratuitas em capacitações que acontecem nos meses de janeiro e fevereiro. Os cursos são oferecidos em parceria com o SENAI, e têm como objetivo promover a geração de renda e o desenvolvimento profissional dos participantes.
As pré-inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário é considerado como intenção de participação e não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições (hora, minuto e segundo).
Cada participante poderá se inscrever em apenas um curso. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura, e os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. O não retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.
Em caso de cursos realizados em parceria com o SENAI, os contemplados deverão também enviar os documentos solicitados (RG, CPF, comprovante de residência e comprovante escolar) no momento da confirmação.
As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.
Cursos disponíveis
Parceria SENAI
Técnicas para Elevação de Alvenaria com função estrutural em canteiro de obra
- Vagas: 16
- Carga horária: 60h
- Período: 20/01/2026 a 20/02/2026
- Aulas: de terça a sexta-feira, das 18h30 às 22h
- Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva – Bairro Anhangabaú
- Pré-requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos
Técnicas para Elevação de Alvenaria com função estrutural em canteiro de obra
- Vagas: 16
- Período: 20/01/2026 a 24/02/2026
- Aulas: de segunda, quarta e quinta-feira, das 13h20 às 17h20
- Carga horária: 60h
- Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
- Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos
Programador de Produção
- Vagas: 32
- Período: 19/01/2026 a 09/04/2026
- Aulas: de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h
- Carga horária: 160h
- Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
- Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos
O objetivo do curso é desenvolver competências relativas às atividades da produção industrial, fazendo uso de tecnologias, seguindo procedimentos, normas de saúde, segurança, higiene, meio ambiente e legislação.
Kaizen
- Vagas: 32
- Período: 09/02/2026 a 12/02/2026
- Aulas: de segunda a quinta-feira, das 13h20 às 17h20
- Carga horária: 16h
- Local: Fundo Social de Solidariedade – Av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, Portão 3, Anexo ao Parque da Uva – Anhangabaú
- Pré-requisito: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 16 anos
O curso tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades para analisar e solucionar os problemas de processo e qualidade, visando a melhoria da produtividade e satisfação dos clientes.