Uma ação da Polícia Militar, realizada na tarde desta sexta-feira (2), resultou na prisão de três indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e crimes correlatos no Jardim Tamoio e no Residencial Tupi I, em Jundiaí. A ação teve como foco o enfrentamento direto ao tráfico de entorpecentes.

Equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I, flagraram indivíduos realizando a comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir a pé, dando início a acompanhamentos e cercos.

Na abordagem de dois indivíduos, os policiais localizaram diversos tipos de drogas, entre elas crack, maconha, substância sintética conhecida como K2 e lança-perfume, totalizando centenas de gramas de entorpecentes prontos para a venda.