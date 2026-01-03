Uma ação da Polícia Militar, realizada na tarde desta sexta-feira (2), resultou na prisão de três indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e crimes correlatos no Jardim Tamoio e no Residencial Tupi I, em Jundiaí. A ação teve como foco o enfrentamento direto ao tráfico de entorpecentes.
Equipes da 1ª Companhia do 49º BPM/I, flagraram indivíduos realizando a comercialização de entorpecentes. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir a pé, dando início a acompanhamentos e cercos.
Na abordagem de dois indivíduos, os policiais localizaram diversos tipos de drogas, entre elas crack, maconha, substância sintética conhecida como K2 e lança-perfume, totalizando centenas de gramas de entorpecentes prontos para a venda.
Em continuidade à ação, um veículo utilizado como apoio à atividade criminosa desobedeceu ordem de parada e tentou fugir, sendo brevemente acompanhado. Durante o trajeto, o condutor arremessou uma pochete, posteriormente recuperada pelos policiais, contendo a quantia de R$ 3.701,00 em dinheiro, valor proveniente do tráfico. Também foram localizados, no veículo, centenas de recipientes utilizados para o acondicionamento das drogas e um aparelho celular. O veículo foi apreendido pelo delegado por ser utilizado diretamente na prática criminosa.
Os três infratores da lei, os quais já respondem a processos anteriores por tráfico e roubos, foram apresentados no Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A ação comandada pelo Comandante da 1ª Companhia contou com o apoio do Comando de Força Patrulha e Comando de Força Tática.