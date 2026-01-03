O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi atacado nas redes sociais pelos filhos de Jair Bolsonaro (PL) após negar a prisão domiciliar ao ex-presidente nesta quinta-feira (1º). O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou a decisão do ministro de tortura.

"Até quando Moraes terá procuração para praticar a tortura?", escreveu o filho mais velho de Bolsonaro nesta quinta no X.

O ex-presidente esteve internado no hospital DF Star, em Brasília, para fazer uma cirurgia de hérnia. Ele sofreu com picos de hipertensão e teve crises de soluço -motivo pelo qual foi submetido a três procedimentos cirúrgicos, respectivamente no sábado (27), na segunda (29) e terça (30).

Moraes negou o pedido da defesa para que ele não voltasse para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal após a alta hospitalar, dada nesta quinta. O ex-presidente cumpre pena por liderar uma trama golpista após a derrota nas eleições de 2022. O senador afirma que a decisão é cheia de sarcasmo por dizer que a saúde de Bolsonaro melhorou, o que, segundo Flávio, não condiz com a avaliação dos médicos.