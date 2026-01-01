As polícias Civil e Militar realizaram durante esta terça-feira (30) duas operações voltadas ao combate de violência contra a mulher e contra os roubos e furtos cometidos com o uso de motocicletas em São Paulo. No total, 580 agressores de mulheres foram presos e quase 300 motos foram apreendidas.
Em Jundiaí, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cumpriu dois mandados de prisão por violência doméstica. O primeiro, de natureza preventiva, era contra um homem investigado pelo crime de lesão corporal, que estava foragido da Justiça desde 2024. Já o segundo mandado foi expedido após condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No momento da abordagem, o condenado tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe policial.
Em todo o Estado foram cumpridos 562 mandados de prisão. A maior parte das prisões ocorreu na Grande São Paulo, com 161 detidos. Na capital, o número chegou a 139. Além disso, mais 18 homens foram presos em flagrante.
A operação Ano Novo, Vida Nova começou no dia 29 de dezembro e já havia resultado na prisão de 206 infratores que descumpriram a medida protetiva imposta pela Justiça.
O trabalho envolveu todos os Departamentos de Polícia Judiciária do Interior e todas as seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, com atuação direta das Delegacias de Defesa da Mulher.
Em novembro, outros 1,3 mil agressores de mulheres já haviam sido presos durante a operação Hera II, que durante 21 dias intensificou o combate à violência doméstica no estado. Até outubro deste ano, mais de 11 mil infratores foram detidos pelas forças de segurança paulista. Saiba mais aqui.
Essas iniciativas integram a estratégia do Governo de São Paulo de enfrentamento permanente à violência contra a mulher, unindo ações repressivas, prevenção e políticas públicas de proteção. O objetivo é ampliar a segurança das mulheres, interromper ciclos de violência e assegurar o cumprimento rigoroso das decisões judiciais.