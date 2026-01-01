As polícias Civil e Militar realizaram durante esta terça-feira (30) duas operações voltadas ao combate de violência contra a mulher e contra os roubos e furtos cometidos com o uso de motocicletas em São Paulo. No total, 580 agressores de mulheres foram presos e quase 300 motos foram apreendidas.

Em Jundiaí, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cumpriu dois mandados de prisão por violência doméstica. O primeiro, de natureza preventiva, era contra um homem investigado pelo crime de lesão corporal, que estava foragido da Justiça desde 2024. Já o segundo mandado foi expedido após condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No momento da abordagem, o condenado tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe policial.

Em todo o Estado foram cumpridos 562 mandados de prisão. A maior parte das prisões ocorreu na Grande São Paulo, com 161 detidos. Na capital, o número chegou a 139. Além disso, mais 18 homens foram presos em flagrante.