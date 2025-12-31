A Polícia Militar do Estado de São Paulo resgatou quatro pessoas que se encontravam em risco de afogamento na tarde desta terça-feira (31), na praia de Ubatumirim, em Ubatuba/SP, durante patrulhamento aéreo preventivo realizado pelo helicóptero Águia 11, do Comando de Aviação “João Negrão”.
Durante o patrulhamento preventivo nas principais praias do município, conforme planejamento prévio de voo, a tripulação do Águia 11 optou por realizar sobrevoo nas praias da região norte de Ubatuba/SP, áreas que contam com menor disponibilidade de recursos de salvamento.
Ao chegar à praia de Ubatumirim, a equipe visualizou quatro pessoas sendo arrastadas por uma área de forte correnteza, sem conseguir retornar à faixa de areia. Diante da situação de risco iminente, a aeronave foi imediatamente posicionada, possibilitando o lançamento dos guarda-vidas ao mar.
Cada profissional realizou o reboque simultâneo de duas vítimas até local seguro, dispensando o uso do puçá. Após o salvamento, todas as vítimas foram deixadas fora de perigo, sem registro de agravamento do quadro.
Na sequência, a aeronave deslocou-se para uma área próxima, com menor concentração de banhistas e ausência de guarda-sóis, onde foi estabelecido perímetro de segurança para o reembarque da equipe. Após a conclusão da ação, o Águia 11 prosseguiu no patrulhamento preventivo da região litorânea.
A atuação reforça a importância do policiamento aéreo e do trabalho integrado de prevenção, especialmente durante o período de maior fluxo de turistas, contribuindo diretamente para a preservação de vidas no litoral paulista.