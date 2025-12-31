A Polícia Militar do Estado de São Paulo resgatou quatro pessoas que se encontravam em risco de afogamento na tarde desta terça-feira (31), na praia de Ubatumirim, em Ubatuba/SP, durante patrulhamento aéreo preventivo realizado pelo helicóptero Águia 11, do Comando de Aviação “João Negrão”.

Durante o patrulhamento preventivo nas principais praias do município, conforme planejamento prévio de voo, a tripulação do Águia 11 optou por realizar sobrevoo nas praias da região norte de Ubatuba/SP, áreas que contam com menor disponibilidade de recursos de salvamento.

Ao chegar à praia de Ubatumirim, a equipe visualizou quatro pessoas sendo arrastadas por uma área de forte correnteza, sem conseguir retornar à faixa de areia. Diante da situação de risco iminente, a aeronave foi imediatamente posicionada, possibilitando o lançamento dos guarda-vidas ao mar.